El Cádiz CF es el nuevo líder en solitario de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF volvió a ganar, dejó de nuevo su portería a cero y ahora es el líder en solitario de LaLiga Hypermotion.El gol de Iuri Tabatadze al Huesca (1-0) y los tropiezos de Deportivo y Racing de Santander, colíderes hasta el momento, lo han hecho posible.

El equipo de Gaizka Garitano ya había compartido el liderato con el Deportivo esta temporada, aunque nunca antes este curso había sido el primer clasificado en solitario. Para ello tenía que ganar a los oscenses y que no vencieran coruñeses ni montañeses. Y así fue.

18 puntos han alcanzado los gaditanos, dos más que Dépor y Racing de Santander, sus inmediatos perseguidores. Después de nueve jornadas de la competición no puede ser casualidad.

El Cádiz CF se coloca líder de LaLiga Hypermotion. ANTONIO vÁZQUEZ

Un Cádiz CF que quiere más

Jugó el Dépor después del Cádiz CF y perdió en La Rosaleda ante el Málaga (3-0). Dos goles de de Chupe y otro de Rafa tumbaron a los gallegos, que ya han perdido su condición de invictos, en un estadio del que el Cádiz CF ya ha salido victorioso esta temporada.

Derrotado salió el Racing de Santander de El Molinón ante el nuevo Sporting de Borja Jiménez (2-1). Dubasin y Vázquez marcaron para los sportinguistas, al tiempo que Jeremy hizo el gol del honor de los racinguistas.

Junto al Racing de Santander completan las plazas de 'play off' equipos como Valladolid (venció 0-1 en El Plantío al Burgos, próximo rival del Cádiz CF) Las Palmas y Almería. Todos ellos con 15 puntos y desbancando al Andorra, revelación hasta la fecha pero que parece desfondarse.

Lo que queda cada vez más lejos es la zona de descenso a la Primera RFEF con Mirandés (nueve puntos), Granada (nueve puntos), Cultural y Deportiva Leonesa (ocho puntos y un encuentro menos) y el colista Zaragoza y sin entrenador (seis puntos). Muy lejos queda el descenso y cada vez más cerca los 50 puntos para un Cádiz CF que quiere más.