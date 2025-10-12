Las notas del Cádiz - Huesca

Iuri Tabatadze hizo el tanto de la victoria del Cádiz en el duelo contra el Huesca. Los amarillos fueron claramente dominadores del choque, pero en los últimos metros no eran capaces de desarmar el entramado defensivo oscense. Tuvo que ser una transición rápida, con un balón para la carrera del georgiano, el que desatascara un partido que permite a los amarillos volver a la senda de la victoria y auparse hacia los puestos más altos de la clasificación.

Hubo bastantes novedades en el once del Cádiz CF. A las bajas de Mario Climent y Bojan Kovacevic hubo que sumarle la de Suso, que no entró en la convocatoria, y la sorprendente ausencia en la alineación de Moussa Diakité. Por lo tanto, jugadores como Jorge Moreno, Raúl Pereira o Álex Fernández fueron titulares, y Yussi Diarra actuó como mediapunta por la ausencia de última hora del extremo gaditano.

El once del Cádiz al completo fue el siguiente: Víctor Aznar; Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Raúl Pereira; Ortuño, Álex Fernández; Ontiveros, Diarra, Tabatadze y Álvaro García Pascual. Ya en la segunda mitad, Gaizka Garitano dio entrada a Brian Ocampo para buscar el gol del triunfo. Tras el tanto de Tabatadze, tuvieron minutos Efe Aghama, Moussa Diakité, Alfred Caicedo y Roger Martí.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Sobresaliente No tuvo apenas trabajo y eso habla muy bien de la actuación defensiva del Cádiz. Sigue demostrando mayor seguridad en cada partido y volvió a conseguir una portería a cero. Imparable su crecimiento. Iza Carcelén Sobresaliente Colosal encuentro del lateral portuense. Una auténtica clase defensiva fue lo que ofreció el futbolista ante el Huesca. Sólido, rocoso e infranqueable. Un diez. Jorge Moreno Bien Disputó sus primeros minutos oficiales con el Cádiz por la ausencia de Kovacevic. Tuvo dos errores importantes en el tramo inicial (uno de ellos casi cuesta un gol), pero luego se fue asentando hasta completar un encuentro correcto y aplicado. Iker Recio Sobresaliente Lo del central es una mejoría constante. Sin Kovacevic demostró más jerarquía y personalidad aún. Atrevido y clarividente con balón. Un muro en acciones defensivas. Su nivel es una realidad y su crecimiento parece no tener techo. Raúl Pereira Sobresaliente Excelso debut como titular del canterano. Con mucha confianza en su juego, dejó muy claro que es peligroso cuando se incorpora al ataque. Tuvo complicidad futbolística con Ontiveros, se vació físicamente y tuvo que ser sustituido a falta de un cuarto de hora. Ortuño Notable Parecía que, si entraba Álex en el once en algún encuentro, iba a ser el damnificado. Pero no. Goza de la confianza de Garitano y puso todo sobre el asador para sostener al equipo. Ganador de duelos y omnipresente por todo el terreno de juego. Álex Fernández Notable Gran partido del centrocampista. Primera titularidad y victoria. Es capaz de ofrecerle al equipo esa pausa para ordenar los ataques y llevar el balón de un lado a otro. Permite reposar con el esférico y afrontar una acción ofensiva más posicional. En lo defensivo, recuperó y se implicó para lograr el triunfo. Tabatadze Sobresaliente No estaba siendo el mejor partido del georgiano, pero un buen balón al espacio de Ortuño lo hizo maravilloso con el control y con la posterior definición. Nuevo tanto del atacante, que vale para sumar tres puntos. Se marchó sustituido estando totalmente desfondado. Yussi Diarra Suficiente Fue otra de las novedades en el once del Cádiz. Actuó como mediapunta ante la baja de última hora de Suso. Poca influencia en ataque. Buen despliegue físico. Fue sustituido a la hora de encuentro. Ontiveros Notable Sin Suso, fue el encargado de echarse el equipo a las espaldas en términos ofensivos. Se asoció bien con Pereira, rozó el tanto con un disparo de mucha calidad y se hizo dueño de las acciones a balón parado. Le sigue faltando un poco de chispa, porque su calidad es inagotable. Álvaro García Notable Mientras la segunda línea aporte goles no se les pedirán a él. Aunque es cierto que los delanteros necesitan de los tantos. Aún así, el malagueño da muchísimo al equipo con su magistral juego de espaldas y su constante pugna con los centrales. Tuvo una clara en la que no llegó a definir. Brian Ocampo Bien Volvió a tener minutos y fue recibido con pitos y aplausos a partes iguales. Fue uno de sus días con inspiración, porque estuvo habilidoso con el esférico y ayudó a sumar los tres puntos. Alfred Caicedo Bien Entró en los últimos minutos y ocupó el lateral derecho para reestructurar al equipo tras el cambio de Raúl Pereira. Tuvo una valiente incorporación al ataque y se mostró sólido, como es habitual, en defensa. Efe Aghama Bien Regreso del nigeriano a la competición tras dos semanas de baja. Ocupó la banda izquierda y volvió a dejar claro que lleva el desequilibrio y el desborde en forma de regates en la sangre. Roger Martí Suficiente Entró por delante de Dawda Camara y pudo sentenciar tras un buen pase de Álex Fernández, pero el control no fue bueno y perdió toda opción de remate. Moussa Diakité Bien La gran sorpresa en el once del Cádiz. El maliense parecía indiscutible y Garitano optó por otro centro del campo. Dotó al equipo de físico, solvencia y equilibrio en los minutos finales para amarrar la victoria.

