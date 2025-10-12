Otro entrenador destituido en Segunda

El Zaragoza, actual colista de LaLiga Hypermotion, tendrá que cambiar de entrenador. Gabi Fernández, quien salvó a los aragoneses del descenso la temporada pasada, ya no es el entrenador del equipo maño.

El excentrocampista dice adiós al que también fue su club en su etapa de jugador y se convierta en la cuarta destitución de la temporada en LaLiga Hypermotion. Se une así a Castellón, Cultural y Deportiva Leonesa y Sporting, que también optaron antes por cambiar a sus técnicos. Los asturianos, sin ir más lejos, hace tan sólo unos días, cambiando a Asier Garitano por Borja Jiménez.

Media docena de puntos en nueve jornadas es el triste bagaje de un Zaragoza que únicamente ha sido capaz de vencer al Mirandés en su destierro de Mendizorroza (0-1). Esta mala racha de resultados continuó esta jornada con una nueva derrota en Almería (4-2). Así ha llegado el fin de Gabi como entrenador del Zaragoza.

Gabi y el Real Zaragoza finalizan su relación contractual



🤍 Gracias, Gabi. Gracias por tu valentía y tu desempeño fundamental durante la temporada pasada. Gracias por todo tu trabajo, tu pasión y tu dedicación



Te deseamos lo mejor



Esta siempre será tu casa — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 12, 2025

«Está claro que entendería que el Zaragoza tomase una decisión drástica. Estoy aquí para ayudar, pero si el club entiende que no soy el entrenador indicado en este momento, conmigo no tendrán ningún problema», señaló Gabi tras caer en Almería y horas después se confirmó su destitución.

«Gabi y el Real Zaragoza finalizan su relación contractual, Gracias, Gabi. Gracias por tu valentía y tu desempeño fundamental durante la temporada pasada. Gracias por todo tu trabajo, tu pasión y tu dedicación. Te deseamos lo mejor. Esta siempre será tu casa», señaló el Zaragoza en las redes sociales.

A la espera del sustituto

Emilio Larraz, hasta ahora entrenador del filial maño, asume por ahora el mando del primer equipo aragonés. Entre los posibles sustitutos aparece una vez más el excadista Sergio González, quien también sonó para el Sporting. Junto a él otros técnicos como Abelardo, Luis García Plaza, Manolo Jiménez o JIM, entre otros.

En las próximas horas (o días) se conocerá el nuevo inquilino del banquillo aragonés.