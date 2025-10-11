Suscríbete a
El Almería ya aprieta en la zona alta de la clasificación

LALIGA HYPERMOTION. 9ª JORNADA

Los almerienses vencen 4-2 al Zaragoza e iguala a 15 puntos con Las Palmas y Cádiz CF, los gaditanos con un partido menos

El Andorra cae 3-0 ante la Real Sociedad B y se queda con 14 puntos

Cuándo y dónde juega el Cádiz CF ante el Huesca

La Previa del Cádiz - Huesca

El Almería ganó al colista Zaragoza y ya aprieta arriba en la clasificación.
EFE
Antonio Valimaña

Cádiz

El Almería aprieta con fuerza. El equipo de Rubi, que no había empezado bien la temporada, está en su mejor momento del curso y ya acumula 15 puntos, los mismos que Cádiz CF y UD Las Palmas. Eso sí, los gaditanos con un encuentro menos, el que tendrán que disputar este domingo a las 18.30 horas ante el Huesca en tierras gaditanas.

4-2 ganó el Almería al Zaragoza, actual colista de LaLiga Hypermotion, gracias a los goles de Chirino, Embarba, Arnau y Lopy. Una victoria más que hace que el Almería sume diez de los últimos doce puntos puestos en juego después de vencer a Sporting (2-1), UD Las Palmas (0-1) y el más reciente ante el Zaragoza (4-2). El empate llegó ante el Dépor, colíder de Segunda, en Riazor (1-1).

La UD Las Palmas, único verdugo del Cádiz CF hasta la fecha, cuenta con la misma puntuación tras empatar 0-0 en Los Cármenes ante un Granada que poco a poco va a más, aunque está en la zona de descenso.

Colíderes

De esta manera, por delante de Cádiz CF, Almería y UD Las Palmas únicamente se encuentran Deportivo y Racing de Santander, colíderes con 16 puntos. Los gallegos visitan este domingo al Málaga en La Rosaleda a las 21.00 horas y los cántabros acuden a Gijón para jugar en El Molinón ante el Sporting a las 16.15 horas.

Quien ha fallado esta semana es el Andorra, que perdió 3-0 en San Sebastián ante la Real Sociedad B. Los andorranos se quedan con 14 puntos y con el riesgo de perder su plaza de 'play off' de ascenso a Primera. El que puede dar alcance a los norteños es el Huesca, que tiene un punto menos y visita este domingo al Cádiz CF.

