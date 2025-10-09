Sergio González se postula como rival del Cádiz CF en Segunda

El exfutbolista de Zaragoza y Atlético de Madrid, entre otros equipos, Gabi Fernández sigue en la cuerda floja del banquillo de La Romareda. El club maño donde no pudo triunfar el que fuera director deportivo del Cádiz CF, Juan Carlos Cordero, que incluso recibió críticas airadas de leyendas del club aragonés por desconocer algunos puntos de la idiosincrasia zaragocista. Como se ve, el Real Zaragoza no pasa por buenos momentos desde la marcha de Víctor Fernández y Cordero y el club vuelve a estudiar el mercado de entrenadores por si hay que cesar a Gabi.

De momento, el actual inquilino del banquillo maño se sentará este sábado en el banquillo ante el Almería. Y lo hará después de un muy mal comienzo de Liga, una sola victoria en ocho encuentros, de los peores en Segunda del mítico club campeón de la Recopa de Europa hace más de 30 años.

Estando así las cosas, es lógico que la dirección deportiva encabezada por Txema Indias comience a sondear nombres para encontrarle un sustituto en el caso de un nuevo tropiezo. Y uno de los que va cogiendo fuerza es Sergio González, el ex del Cádiz CF.

Por supuesto, antes tendrá que perder el Zaragoza en Almería. Sin embargo, no es el único 'macth ball' que ya ha salvado Gabi, que sin ir más lejos hace dos jornadas mantuvo su puesto al lograr la victoria ante el Mirandés. No obstante, esa bola ya es pasado al caer en la jornada siguiente frente al Córdoba en La Romareda.

El Zaragoza, con 6 puntos de 24 posibles, quiere tener ya avanzadas las conversaciones con el posible relevo de Gabi y Sergio bien podría abandonar su casa residencial de El Puerto para volver al tajo después de que el Sporting también se lo pensara hace unos días.

Al estar sancionado, Gabi no podrá estar sentado en el banquillo visitante del Juegos Mediterráneos. Y es que todo se le está poniendo muy negro al ocupante de un banquillo que lleva quemando mucho tiempo.

A sus 48 años, Sergio lleva sin entrenar desde que fuera destituido por el Cádiz CF en enero del 24, fecha que aprovechó para operarse de una cadera que le ha dado una tabarra que para él se queda. Antes de dirigir a los de Carranza, el barcelonés también lideró a los proyectos del Espanyol y Valladolid, al que también ascendió..

Junto a Sergio para ocupar la posible vacante que deje Gabi aparecen también los nombres de Luis García Plaza, Rubén Albés, Juan Ignacio Martínez, Luis Carrión, Diego Martínez o incluso el Pitu Abelardo.

