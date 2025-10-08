El Sporting, que había tanteado a Sergio González, tiene nuevo entrenador: Borja Jiménez

El Sporting ya tiene al sustituto del otro Garitano. Borja Jiménez releva en el cargo a Asier Garitano y se pone al frente de un equipo sportinguista que es el 15º clasificado de LaLiga Hypermotion con un total de nueve puntos después de ocho encuentros (tres victorias y cinco derrotas).

Borja Jiménez ha sido el elegido, pero también ha tenido sus opciones Sergio González, quien no ha vuelto a entrenar desde que terminara su periplo con el Cádiz CF en Primera.

Sergio González ha estado en este tiempo en el punto de mira de equipos como el Espanyol (su club) y el Sporting, pero no han cristalizado las operaciones y el técnico barcelonés, al que es muy habitual viendo al Cádiz CF en sus encuentros en casa, seguirá esperando una nueva oportunidad.

Sergio González durante su etapa como entrenador del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Un técnico joven con experiencia en Segunda

Con Borja Jiménez apuesta el Sporting por un entrenador joven (40 años de edad) que sabe lo que es ascender a Primera. Fue con el Leganés en la temporada 2023/2024, continuando el siguiente curso en la elite, donde no pudo conseguir la permanencia pepinera en la máxima categoría del balompié nacional.

«Esto es El Molinón 🤩».



✍🏻 Borja Jiménez.

Natural de Ávila, ahora se encontraba libre y sin equipo. Antes de recalar en el Leganés ya había pasado por otros clubes como Real Ávila, Valladolid B, Izarra, Rápido de Bouzas, Mirandés, Cartagena (con los dos últimos subió a Segunda y con los departamentales también entrenó en la categoría de plata del fútbol español) y Deportivo en al Primera RFEF. Más de una década en los banquillos.

Si todo va bien se verá las caras ante el Cádiz CF en la visita a la capital gaditana con motivo de la última jornada de la primera vuelta de LaLiga Hypermotion (10-11 de enero de 2026) y en la 36ª jornada liguera. Entonces será con El Molinón como escenario el fin de semana del 18-19 de abril de 2026.