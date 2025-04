Asier Garitano: «El Cádiz se jugaba mucho hoy»

Asier Garitano llegaba a la Tacita como invicto en el banquillo del Sporting de Gijón. Dos partidos, dos victorias. Ese efecto Garitano del que disfrutó una vez el Cádiz CF y que, hasta el momento, disfrutaban en Asturias. El técnico vasco alabó la capacidad de trabajo de los amarillos, y reconocía principalmente la falta de brillantez de los suyos en los últimos metros para crear peligro en ataque.

El entrenador del Sporting de Gijón manifestaba, en su valoración del choque, que «ha sido un partido bastante igualado. Nos han costado las situaciones de ataque, el Cádiz es un buen equipo que defiende bien y que gana muchos duelos«. Luego, admitía carencias ofensivas. »Hemos estado mejor con balón, pero nos ha faltado algo más. Llegar con más gente, las últimas decisiones. Los pequeños grandes detalles los ha puesto por delante. El equipo ha trabajado y trataremos de mejorar situaciones que hemos tenido aquí«.

No dudaba el bergatarra en valorar el papel del Cádiz CF. «El rival también aprieta, tiene conocimiento de lo que hacemos. En los balones divididos ha sido más fuerte que nosotros. Hemos buscado situaciones y soluciones con centros, pero nos ha faltado eficacia y estar más tranquilos. Ellos se jugaban mucho hoy, han estado años en Primera División y tienen jugadores fuertes. Con el 1-0 ha sido querer y no poder», admitía el técnico.

Eso sí, a pesar de la distancia que aún mantiene con la zona de descenso, en la calculadora de Asier Garitano no entra la posibilidad de que este año la famosa cifra sea rebajada. «Creo que la permanencia estará por encima de cincuenta puntos. Es una pena porque veníamos en una dinámica de resultados bueno. El punto hubiera sido bueno para el objetivo de salvarnos. Hay que pensar en el Castellón porque estamos preparados para el tramo final de partido».

A nivel técnico, el entrenador del Sporting alineó como novedad a Nacho Martín en el centro del campo. «Es un chico que compite bien, y queríamos un mediocentro más bajo que les obligara a replegar. Tampoco tenemos una gran plantilla. Tenemos 15-16 jugadores de primera plantilla, y es importante que todo el mundo pueda participar. Lo ha hecho bien y será importante para nosotros».

Y nada de pensar en la próxima campaña mientras no se logre la salvación. «Cero de temporada que viene. No puedo estar pensando en eso cuando aún no hemos conseguido el objetivo. Tenemos que seguir peleando«, finalizaba el técnico del Sporting de Gijón.