El Cádiz CF tiene ejemplos para la ilusión

¿La dará tiempo al Cádiz CF de alcanzar los puestos de 'play off' de ascenso a Primera antes de acabar la temporada? Esa pregunta cada vez toma más forma en un equipo que ha reaccionado a las mil maravillas desde la llegada de Gaizka Garitano el pasado mes de diciembre.

Aunque el discurso oficial en la entidad cadista trata de no meter presión en este sentido, la realidad es que el equipo es otro con el entrenador vasco y de reojo se mira a retos mayores, dejando la amenaza del descenso en una pesadilla pasada.

Hoy por hoy el Cádiz CF ya tiene nueve puntos de margen sobre el pozo de la clasificación. Y todo ello teniendo en cuenta que nada más que el Eldense es una amenaza real para el resto de equipos, ya que Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena están prácticamente descendidos a la Primera RFEF.

Los puestos de 'play off' de ascenso están a siete puntos, por lo que es obligatorio ver la botella medio llena. Razones desde luego hay para ello, pues salvo el tropiezo en el Estadio Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié (3-0), el Cádiz CF se ha mostrado intratable con Gaizka Garitano. Aunque ha podido perder algunos puntos interesantes frente a equipos como Zaragoza y Castellón, pero entra en la lógica de una temporada tan intensa como complicada. No siempre se va a ganar.

El Cádiz CF confía en la proeza. ANTONIO VÁZQUEZ

Con las estadísticas sobre la mesa es evidente que no es fácil estar entre los seis primeros clasificados, pero hay equipos que lograron reaccionar y acabaron entre los elegidos cuando a estas alturas de la temporada no lo estaban. Ahora bien, en la última década también es verdad que sólo uno de ellos estaban en una posición en la clasificación igual o peor que la que ocupa actualmente el Cádiz CF. Y con una desventaja de puntos mayor para dar alcance al sexto clasificado. Era la UD Las Palmas de la temporada 2021/2022.

Pese a ello, en las diez últimas temporadas hay varios ejemplos de equipos que llegaron al 'play off' de ascenso en la recta final. Fueron los casos de Real Oviedo, UD Las Palmas, Numancia, Huesca, Girona y Valladolid (los dos últimos por partida doble). Eso sí, el único que acabó subiendo a Primera fue el Valladolid. Y en dos ocasiones.

Girona (2015/2016)

El Girona tenía los mismos puntos que tiene ahora el Cádiz CF en la 31ª jornada: 44. E incluso estaba peor posicionado porque era undécimo. Sin embargo, el equipo en el que entonces estaba Sobrino tan sólo tenía la sexta posición a tres puntos.

Al final el Girona escaló posiciones en la clasificación y terminó en la cuarta posición con 66 puntos. Esa remontada no garantizó el ascenso a Primera, algo que sí consiguieron Deportivo Alavés, Leganés y Osasuna, que entró como sexto clasificado en el 'play off' de ascenso.

Aquella temporada también disputaron el 'play off' de ascenso equipos como Nástic y Córdoba junto a Girona y Osasuna, quedándose sin jugarlo el Real Oviedo, que se derrumbó.

Huesca (2016/2017)

Séptimo clasificado era el Huesca en la 31ª jornada con 46 puntos, que al final terminó en la sexta posición con 63 puntos. El que se quedó sin optar al ascenso de categoría fue el Real Oviedo, que entonces era cuarto y terminó octavo.

Ese Huesca tiene dos puntos más que el actual Cádiz CF y está dos puestos por encima que el equipo de Gaizka Garitano. Además apenas estaba a un punto del sexto clasificado y el equipo gaditano tiene la sexta posición a siete puntos. Una distancia bastante mayor.

Fue la primera temporada del Cádiz CF en Segunda tras ascender desde Segunda B. El equipo de Álvaro Cervera fue uno de los que optó a un ascenso que al final se llevó el Getafe en el 'play off' de ascenso. De manera directa ascendieron un intratable Levante y el Girona.

Valladolid y Numancia (2017/2018)

Y del Huesca de Anquela al Numancia de Arrasate. El equipo soriano era el octavo clasificado con 48 puntos en la 31ª jornada. Estaba a uno del Zaragoza, sexto clasificado en ese momento. Por tanto, también tenía mejor puntuación y posición que el Cádiz CF a estas alturas de la temporada. Al final del curso el equipo soriano terminó sexto con 65 puntos. Sin embargo, no subió.

Ahí sí tiene el Cádiz CF un buen ejemplo para conseguir el objetivo, ya que el Valladolid, que era el décimo clasificado con 47 puntos, sí dio el salto de categoría. Pero es un ejemplo con matices, puesto que estaba en una posición peor que la del Cádiz CF actual, pero tenía tres puntos más que este Cádiz CF y apenas estaba estaba a dos puntos del Zaragoza (sexto clasificado) en la 31ª jornada. Curiosamente era el Valladolid de Sergio González, quien luego hizo historia en el banquillo del Cádiz CF.

El Valladolid de Sergio González subió a Primera tras completar una gran remontada. LOF

El Cádiz CF esa temporada se desinfló. De ir tercero en la 31ª jornada con 54 puntos a tres puntos del ascenso directo, a terminar noveno con 64 puntos. Apenas diez puntos más después de once jornadas.

Rayo Vallecano y Huesca (con el ascenso directo) se unieron al Valladolid ('play off' de ascenso) como equipos ascensores esa temporada.

Zaragoza y Sporting sí garantizaron su plaza de 'play off' esa temporada, pero Cádiz CF y Granada dejaron sus puestos de privilegio a Valladolid y Numancia. Un trueque entre andaluces y castellano - leoneses.

Girona (2020/2021)

El Girona se había acostumbrado a remontar, aunque finalmente eso no se traducía en ascensos. En la temporada 2020/2021, ya con el Cádiz CF en Primera, el equipo catalán era el octavo clasificado con 45 puntos en la 31ª jornada. El Rayo Vallecano era sexto y tenía cuatro puntos más. Mayor desventaja tiene el Cádiz CF actual.

Al final el Girona acabó quinto clasificado con 71 puntos y accedió al 'play off' de ascenso junto a Leganés, Almería y Rayo Vallecano. El Sporting fue el que salió para que entrara el Girona.

Finalmente ascendieron Espanyol y Mallorca por la vía directa, y el Rayo Vallecano desde la zona de 'play off' de ascenso como sexto clasificado.

UD Las Palmas (2021/2022)

Las Palmas consiguió disputar el 'play off' de ascenso en la temporada 2021/2022, aunque no ascendió a Primera. Eso lo hicieron Almería, Valladolid y Girona, que terminó sexto clasificado.

El equipo grancanario acabó en la cuarta posición con 70 puntos. Su remontada fue espectacular porque en la 31ª jornada era el 14º clasificado con 41 puntos y estaba a ocho de distancia del Girona. Es decir, peor clasificado que el actual Cádiz CF, con menos puntos y con mayor desventaja.

La UD Las Palmas llevó a cabo una remontada espectacular, aunque no consiguió el gran premio del ascenso. EFE

Los insulares consiguieron 29 puntos en once jornadas gracias a nueve victorias y dos empates. No subieron porque el Tenerife se cruzó en su camino en el 'play off' de ascenso tras un intenso duelo entre canarios.

Ese curso el Eibar pasó de ser primero a jugar el 'play off' de ascenso y no subir, el Valladolid hizo la operación inversa, el Tenerife sí disputó la fase de ascenso y la Ponferradina fue la que se cayó para que entrara la UD Las Palmas.

Valladolid y Real Oviedo (2023/2024)

El último ejemplo al que puede agarrarse el Cádiz CF es al del Real Oviedo y el Valladolid de la pasada temporada. El equipo carbayón, que empezó muy mal la temporada, era octavo a estas alturas con 48 puntos, uno menos que el Burgos, que era sexto. Los asturianos, eso sí, tenían mejor posición, puntuación y menor desventaja que este Cádiz CF de Gaizka Garitano.

El Real Oviedo terminó en la sexta posición con 64 puntos y se quedó a un palmo de subir a Primera. Lo impidió el Espanyol, que fue quien subió en la zona de 'play off' de ascenso, uniéndose así a Leganés y Valladolid.

Precisamente fue el Valladolid el otro ejemplo. El único equipo que en la última década ha ascendido dos veces a la máxima categoría del balompié nacional partiendo en desventaja en la 31ª jornada. Tal es así que la temporada pasada era el séptimo clasificado con 48 puntos (los mismos que el Real Oviedo) y a uno del Burgos. Al final terminó segundo con 72 puntos. Toda una proeza.

Burgos y Elche perdieron sus privilegios. Especialmente doloroso fue el descalabro de un Elche que era segundo a estas alturas de la temporada con 53 puntos y terminó undécimo con 59 puntos. Ver para creer.

Los ascendidos Leganés y Espanyol, además de Eibar y Sporting, llegaron con opciones de ascenso al final de la temporada y no bajaron de la sexta posición de la clasificación.