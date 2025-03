La dinámica de Garitano dice que sí

No hay que hacer un hacha de los números para poder pensar que con Gaizka Garitano desde el principio de Liga el Cádiz CF ahora mismo sería un claro candidato al ascenso directo a Primera División. El vasco lleva trece jornadas en Carranza y solo ha sufrido una derrota. El resto, siete victoria y cinco empates que dan 26 puntos.

Desde la llegada del entrenador de Bilbao el Cádiz CF no solo se ha salido de los puestos de descenso donde lo cogió sino que se ha situado más cerca de los puestos de 'play off' a los que aspira meterse tras su última victoria en casa ante el Granada. Siete son los que le separan del sexto clasificados mientras que nueve son los que les distancia del abismo de la Primera RFEF.

Como es sabido, el Cádiz CF sería líder en solitario de esa hipotética clasificación realizada con los resultados de las trece últimas jornadas. El segundo sería el Elche, con un punto menos que los amarillos, es decir, 25, los mismos que el Huesca, que sería el tercero. En cuarto lugar aparecería el Levante, con 24, mientras que quinto y sexto serían Córdoba y Oviedo, con 24 y 22 puntos respectivamente.

Fuera de los puestos de 'play off' aparecen, con 21, Mirandés y Burgos, seguidos del Deportivo, con 20. Ya en mitad de la tabla, en la décima posición estaría, con 19, el Racing, al que seguiría el Almería, con 18. Aún en la tranquilidad de la tabla, con 17, se encontrarían Granada y Eibar, seguidos por el trío Albacete, Málaga y Eldense, con 16.

Adentrándose ya en problemas aparecería en la decimoséptima posición el Castellón, con 14 puntos, dos más que el Sporting, que con 12 se encontraría en la barrera del descenso en el que se encontrarían Tenerife (11), Zaragoza (10), Racing de Ferrol (8) y Cartagena (2).

Quedan por delante once jornadas antes del final de Liga y los cadistas no quieren sacar las calculadoras, entre otras cosas, porque de seguir con esta dinámica parece claro que los muchachos de Garitano, cuanto menos, se acercarían a soñar con las posibilidades de 'play off' aunque sea para divertirse con algo de emoción de aquí al final de la temporada regular. Sí, la dinámica de Garitano da para soñar. Otra cosa ya son las sensaciones...