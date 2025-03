Garitano se deja animar

Gaizka Garitano no ha cambiado el chip, pero va a dejar que lo cambien todos los aficionados que así lo quieran. Alejados del descenso a nueve puntos y a siete de los 'play off' de ascenso, es obligatorio ver la botella medio llena. Después de coger a un equipo con el agua al cuello, qué menos que, ahora que se ha conseguido abrir una gran brecha con el incendio, alegrarse un poco por el trabajo realizado. Y en esas parece estar el esforzado técnico de Bilbao que hasta hace no mucho, sino abroncaba, sí al menos censuraba a todo aquel que hablase de ascenso cuando se tenía más cerca los puestos del abismo.

De entrada, lo primero que hizo Garitano en cuanto se confirmó la segunda victoria consecutiva fue elevar la moral de la tropa, esa misma a la que se le castigo en demasía tras caer (3-0) en Albacete después de diez jornadas sin conocer la derrota. Por eso, el ex del Éibar manifestó que sus jugadores «habían hecho un trabajo enorme durante todo el encuentro» para conseguir una «victoria muy importante».

Prudente y serio desde que puso un pie en la Tacita, Garitano sigue pensando en la permanencia más que en otras cosas más elevadas. Eso no significa que vea también la realidad. «Si vamos ganando partidos te va acercando arriba y te alejas de abajo. No voy a mirar la clasificación, no me preocupo de eso, solo del partido de la semana que viene y levantar la situación que teníamos. Es cierto que nos estamos alejando de abajo y eso es lo importante», sostiene antes de dejarse animar por los más optimistas.

«Me encanta que creemos ilusión y que la gente piense que podemos estar más arriba», comenta pese a que en su foro interno sabe que todo lo que no sea fijar la atención en los 50 puntos es un craso error. Por eso mismo, y aunque deja al personal que se pueda ilusionar con una remota opción de 'play off' de ascenso, no se cansa de recordar de dónde se viene. «Venimos de una situación de descenso y para pasar de ahí hasta los seis primeros el recorrido que hay que hacer es enorme. Lo estamos haciendo pero para conseguirlo tenemos que sumar mucho más. Lo vamos a intentar y que todos nos apretéis me gusta para tener la exigencia alta», manifestaba un entrenador que desde ahora deberá caminar junto a una afición más esperanzada que él.

Más temas:

Albacete