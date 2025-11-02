Las notas del Andorra - Cádiz

Media docena de cambios hizo Gaizka Garitano si se tiene en cuenta la última alineación del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion ante el Granada. Juan Díaz, Pelayo Fernández, Moussa Diakité, Iuri Tabatadze, Roger Martí y Álvaro García Pascual entraron por Iza, Iker Recio, Álex, De la Rosa, Ontiveros y Dawda Camara. Y todo ello después de otro encuentro intersemanal en la Copa del Rey ante el UCAM, donde tuvieron minutos los menos habituales.

Esta vez las rotaciones llegaron por obligación en unos casos (el lesionado Iza y el sancionado Iker Recio) y por decisión técnica en otras (Álex, De la Rosa, Ontiveros y Dawda Camara).

Destacó el debut liguero y además como titular del canterano Juan Díaz y el cambio de sistema del entrenador del Cádiz CF, con dos delanteros de inicio. Y es que el buen momento goleador de Roger Martí hizo que compartiera delantera con el recuperado Álvaro García Pascual. Por contra sorprendió la ausencia inicial de Ontiveros, que no jugó en la competición copera y teóricamente estaba descansado.

El entrenador del Cádiz CF cambió el plan en la segunda mitad y puso en juego a De la Rosa y Ontiveros por Iuri Tabatadze y Roger Martí. Vuelta a lo conocido.

Avanzada la segunda mitad entraron Efe Aghama y Dawda Camara por Suso y Álvaro García Pascual. Para terminar, Álex relevó en la recta final a Sergio Ortuño.

Y todo ello en un encuentro en el que el Cádiz CF volvió a demostrar su consistencia defensiva y su inoperancia en el ataque.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Notable El portero de LaLiga para el Cádiz CF. Se salvo en los intentos de Minsu y Olabarrieta. También recibió la inestimable ayuda de Juan Díaz, que evitó el gol del Andorra bajo palos tras superar Minsu a Víctor Aznar. Y cuando tuvo que aparecer lo hizo para evitar el gol de Jastin con una enorme intervención. También le sacó otra a Marc Doménech. En su línea, aunque no fue su mejor día con el balón en los pies. Juan Díaz Bien Directo al once titular. Su gran estreno con el primer equipo del Cádiz CF (gol incluido) en la Copa del Rey le hizo ser el lateral derecho de inicio en Andorra. A Garitano no le tiembla el pulso en estos casos. En Encamp le tocó cubrir al activo Minsu, que le exigió bastante, y a Jastin. El sevillano tuvo un fallo importante en la salida que solventó salvando después el gol sobre la línea. Tiene que aprender y debe pulir defectos, pero tiene muy buenas condiciones. Alternó fallos de juventud con decisiones acertadas. Pelayo Fernández Bien Sin Iker Recio, Gaizka Garitano optó por él en lugar de hacerlo por Jorge Moreno. Acertado en el corte, ayudó a mantener la puerta a cero. No desentonó y estuvo bastante correcto. Kovacevic Notable Esta vez le tocó formar dupla con Pelayo Fernández. Impecable en el juego aéreo. Serio y contundente como de costumbre. Todo un valladar. Vital una vez más para dejar la portería a cero. Mario Climent Bien Más pendiente de las labores ofensivas que de subir al ataque. Esta vez no se le vio arriba, con un Cádiz CF más centrado en defender, donde trabajó a destajo. Es lo que tocaba. Se llevó una amarilla al filo del intermedio para subsanar un error de su compañero Iuri Tabatadze. Moussa Diakité Aprobado No pasa por su mejor momento de la temporada. Está impreciso en los pases y sufre algunas pérdidas de balón. Si no venía siendo titular no era casualidad. Esta vez sentó a Álex y disputó los 90 minutos. Eso sí, aportó empaque a nivel defensivo. Más cemento para puntuar en Andorra. Sergio Ortuño Bien Lee muy bien el fútbol. Hoy por hoy es fundamental para el equipo. Clave para iniciar los contragolpes y también para evitar los de los adversarios. Fue una tarde en la que tocó trabajar mucho y tener poco la pelota, pasando desapercibido en ataque. Excelente posicionamiento defensivo. Dejó su sitio a Álex en la recta final. Suso Aprobado Descansó en la Copa del Rey y llegó fresco a la cita en Encamp. Esta vez tuvo dos referentes por delante. Buscó el gol sin suerte y puso algún centro con música al que no llegó por poco Roger Martí. Con el equipo atrás es más difícil que demuestre su calidad arriba. Se marchó en la recta final, cuando el encuentro era más de ida y vuelta, y él ya estaba con minutos en las piernas. Iuri Tabatadze Aprobado Hizo trabajar a Owono al culminar una contra en el 36'. Hizo eso y nada más. Antes pasó desapercibido. Después tuvo un error que provocó la amarilla de Mario Climent. Intermitente, muy lejos de su nivel espectacular del inicio de la temporada. Sustituido en el intermedio. Ya no es el factor sorpresa. Diluido. Roger Martí Aprobado Llegaba en un buen momento, con dos goles incluidos en la Copa del Rey, y Gaizka Garitano quiso aprovechar la tendencia. Jugó junto a Álvaro García Pascual. Fue el primero en intentarlo y después se quedó con el molde tras un buen centro del capitán Suso. La prueba duró 45 minutos, pues fue sustituido en el descanso. Esta vez no tuvo relevancia. Álvaro García Pascual Aprobado Estaba recuperado de la lesión y fue directo al once. Esta vez con la compañía de Roger Martí en la delantera. Combativo y pundonoroso, pero sin opciones arriba. Demasiado alejado del área rival. De la Rosa Aprobado Salió como revulsivo en el descanso, se colocó en la banda derecha y lo primero que hizo fue hacer sudar al guardameta Owono. Esa explosividad inicial se desvaneció con el transcurso de los minutos, aunque al final volvió a dejarse notar algo y le sacó una amarilla a Imanol en una contra. Ontiveros Aprobado El otro cambio en el descanso. Sorprendió su suplencia, aunque tuvo toda la segunda mitad para demostrar sus condiciones. Se situó en la banda izquierda, su posición natural, desde que entró en el césped, aunque después fue mediapunta cuando Efe Aghama relevó a Suso. Lo intentó con un tiro desde su casa. Efe Aghama Aprobado Entró por Suso ya avanzada la segunda mitad de la cita. Lo intentó sin demasiado éxito y vio una cartulina amarilla. Dawda Camara Suspenso No fue ninguno de los dos delanteros elegidos por Gaizka Garitano, pero tuvo en torno a 20 minutos al entrar por Álvaro García Pascual en la recta final. Se fue sin prácticamente oler el cuero. Álex Sin calificar Sustituto de Sergio Ortuño en los últimos minutos para dar frescura a un exigido centro del campo del Cádiz CF. Apenas tuvo tiempo para nada.