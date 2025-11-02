Garitano: «Ofensivamente al equipo le cuesta muchísimo generar»

Dos goles anotados en los últimos seis partidos de liga son muy pocos para Gaizka Garitano. Lógico. El Cádiz cuenta con un tremendo potencial ofensivo con nombres como Suso, Ontiveros, Tabatadze, Efe, Álvaro García o llegadores como Ortuño o Álex Fernández. Sin embargo, la producción ofensiva del equipo está siendo realmente nula en los encuentros más recientes. Y así lo hace saber el técnico amarillo, que tras empatar en Andorra puso el foco en este problema para los cadistas. «No hemos generado ocasiones claras de gol y, aunque hemos intentado apretar arriba, robar y acosar, no hemos conseguido eso».

Y eso que Garitano modificó el dibujo y apostó por la pareja atacante conformada por Álvaro García y Roger Martí, que venía de anotar un doblete en Copa ante el UCAM Murcia. «Jugamos con dos puntas al principio, estamos jugando con jugadores de ataque pero nos está costando aparecer. La verdad que necesitamos hacer mucho más en ataque. No está apareciendo prácticamente ningún jugador en ataque y necesitamos esa calidad que se nos presupone«. Un palito a la zona ofensiva, que no está siendo capaz de inquietar a la portería rival. De hecho, el Cádiz solo tuvo como oportunidad clara un disparo de Tabatadze que atrapó Owono en dos tiempos.

Una situación que contrasta con el buen hacer defensivo. «Veníamos con bastantes bajas atrás también, el equipo ha salvado ese punto. Nos hubiera gustado ganar pero no hemos hecho ocasiones claras como para poder ganar aunque lo hemos buscado desde el principio pero no lo hemos encontrado. Ellos han defendido bien», explicaba el técnico del Cádiz CF tras el empate de los amarillos ante el Andorra en un partido gris del equipo en lo ofensivo, aunque logrando una nueva portería a cero que es fundamental en Segunda.