La nueva vida de Iván Alejo

Muy poco duró la aventura chipriota de Iván Alejo. El extremo, que abandonó el Cádiz CF el pasado mes de enero a pesar de estar dentro de los planes de Gaizka Garitano en el conjunto amarillo, no tuvo una buena experiencia en el APOEL de Nicosia y ya está de regreso en España defendiendo los colores del Real Valladolid. En una entrevista para la Cadena SER, el futbolista admitía que «prefiero olvidar mi paso por el APOEL de Nicosia, no acabó demasiado bien. Estuve cinco meses y sólo me pagaron uno y medio. Se critica mucho a Tebas, pero el control económico de LALIGA hace que los futbolistas cobremos a tiempo y no tengamos problemas de pago. Eso es una bendición y tenemos un fútbol maravilloso en España«, manifestaba.

La de veces que soñé con este día…

Muy feliz 💜 Vamos a por más. + 3 pic.twitter.com/h3zN1v9gG9 — Ivan Alejo (@ivanalejo7) August 16, 2025

Por lo tanto, la experiencia de Iván Alejo en Chipre no fue positiva ni en lo contractual, tal y como relata, ni tampoco en lo futbolístico, donde tan solo jugó 209 minutos. Ahora disfruta de una nueva etapa en el equipo de su ciudad natal, en el Real Valladolid, con el que fue titular en el debut de los pucelanos en Segunda División y completó un buen partido actuando como lateral derecho.

El vallisoletano fue partícipe de la contundente victoria de los suyos ante la Agrupación Deportiva Ceuta. Chuki abrió el marcador para los de Guillermo Almada en el minuto 23, y Amath Ndiaye hizo un doblete para sellar el tres a cero definitivo con el que los blanquivioletas confirman su intención de estar en la zona alta de la tabla y luchar por volver cuanto antes a la máxima categoría del fútbol nacional.