Un mes para medir el verdadero potencial de este Cádiz CF

Siete jornadas invicto acumuló el Cádiz CF en el inicio de la temporada 2025/2026. Un Cádiz CF que fue colíder junto al Dépor (e incluso tuvo varias ocasiones para situarse como líder en solitario) hasta que perdió en Las Palmas de Gran Canaria su primer encuentro. Un privilegio que ahora ostenta en solitario.

Sin lugar a dudas, un estreno más que notable el del equipo entrenado por Gaizka Garitano. Sobre todo en su estadio, donde lo ha ganado todo con la excepción de su cita ante el Ceuta, que se llevó un punto. Pero también a domicilio, pues fue rascando puntos en forma de empates hasta que se llevó la victoria en el derbi de La Rosaleda ante el Málaga (0-1).

Ahora el Cádiz CF está comandando la clasificación. Es líder con 18 puntos. Unas estadísticas espectaculares.

Pero queda saber cuál es el verdadero potencial de este equipo y eso se podrá conocer el próximo mes con cinco interesantes encuentros ligueros y la primera prueba de fuego en la Copa del Rey. Por ahora únicamente ha jugado de la zona alta de la clasificación ante la UD Las Palmas y ha perdido. Ahora tendrá que jugar frente a tres de sus perseguidores.

El calendario se presenta de la siguiente manera:

El Cádiz CF es el líder de LaLiga Hypermotion. ANTONIO VÁZQUEZ

Cádiz CF - Burgos

Después de recibir y ganar al Huesca en la capital gaditana, el Cádiz CF volverá a jugar en casa la próxima jornada. El décimo asalto del campeonato liguero llegará con tiempo para descansar y trabajar, ya que será el lunes 20 de octubre a las 20.30 horas y con el Burgos como adversario.

Los burgaleses están a la caza y captura del 'play off' de ascenso. Vienen de perder en El Plantío ante el Valladolid (0-1) y aunque han sufrido dos derrotas a domicilio (Andorra y Huesca), han sido capaces de puntuar en Riazor y ganar en El Molinón.

Actualmente son novenos en la clasificación con doce puntos en su casillero, seis menos que el líder Cádiz CF.

Granada - Cádiz CF

Cierto es que el Granada está actualmente en la zona de descenso a la Primera RFEF con nueve puntos, pero también lo es que el equipo nazarí ha reaccionado y sin la necesidad de destituir a Pacheta. Tuvieron paciencia y parece que la decisión tomada ha sido la acertada.

El nuevo equipo de Rubén Alcaraz va progresando poco a poco y ahora parece otro. Acumula cuatro jornadas sin caer derrotado, con ocho puntos cosechados de doce posibles, incluida una victoria en Huesca y una goleada al filial de la Real Sociedad. Una reacción necesaria tras sumar un único punto en las primeras cinco jornadas.

Este nuevo derbi llegará el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas en Los Cármenes. Dos equipos que acumulan su segunda temporada consecutiva en Segunda tras bajar de la mano desde Primera.

UCAM - Cádiz CF (Copa del Rey)

La primera ronda de la Copa del Rey llega entre salida y salida. El Cádiz CF visitará al UCAM en La Condomina, en Murcia, entre la salida liguera a Granada y el duelo de LaLiga Hypermotion en Andorra. Muchos kilómetros en apenas una semana.

Será un cruce a partido único que se llevará a cabo el martes 28 de octubre a las 19.30 horas. El adversario, que es un viejo conocido, milita ahora en el Grupo IV de la Segunda RFEF. El UCAM acaba de ganar 2-1 al Xerez DFC y es noveno en su grupo de la competición liguera.

Indiscutiblemente, la prioridad del Cádiz CF en LaLiga pero...

Andorra - Cádiz CF

El Andorra pondrá el colofón a una apretada y exigente semana. Vuelta a la competición liguera para medirse a la que hasta ahora era la revelación de LaLiga Hypermotion, aunque en las últimas semanas se ha ido desfondando. Actualmente no está en la zona de 'play off' de ascenso a Primera. Es el séptimo clasificado con 14 puntos, cuatro menos que el Cádiz CF.

Tocó techo con la victoria en los Campos de Sport de El Sardinero, pero luego no ha sumado puntos frente al Leganés (en casa) y la Real Sociedad B (a domicilio).

El domingo 2 de noviembre a las 14.00 horas tendrá lugar el Andorra - Cádiz. Un recién ascendido medirá el nivel del equipo de Gaizka Garitano al empezar un nuevo mes del año.

Cádiz - Valladolid

Le está costando arrancar al recién descendido Valladolid esta temporada. El equipo albivioleta se está mostrando por ahora bastante irregular y el objetivo en estos momentos es acceder a la zona de 'play off' de ascenso a Primera.

El morbo estará servido con la vuelta del excadista Iván Alejo a Cádiz.Será el domingo 9 de noviembre a las 21.00 horas.

Los pucelanos no han conocido la derrota hasta la sexta jornada, pero desde entonces no habían vuelto a ganar hasta la visita a Burgos (0-1). En ese tiempo han sufrido dos derrotas: la de Albacete y la inesperada en casa en el derbi ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Se espera mucho más de los pucelanos porque son de las favoritos a ascender a Primera.

Pese a todo son cuartos con 15 puntos, tres menos que el Cádiz CF.

Almería - Cádiz

Y para terminar de rematar el próximo mes, aunque todavía no hay fecha exacta para la cita liguera, el Cádiz CF visitará a un Almería que ya ha metido la directa.

Los almerienses, que también descendieron hace dos años a Segunda junto al Cádiz CF y al Granada, han superado el bache inicial y en el último mes han sumado diez puntos de doce posibles. Únicamente se han escapado dos puntos en el empate cosechado en Riazor ante el colíder Dépor.

Sin lugar a dudas, el Almería (sexto con 15 puntos) es un claro favorito al ascenso. Será la gran piedra de toque en un exigente mes para un Cádiz CF que se verá a qué puede realmente optar.