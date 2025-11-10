El Cádiz CF ya piensa en el próximo derbi a la vista

Nueva semana de entrenamientos para el equipo de Gaizka Garitano de cara al encuentro de este próximo domingo ante la UD Almería tras el tercer empate consecutivo en Liga frente al Valladolid del pasado domingo por la noche.

Para el nuevo derbi en poco tiempo el preparador vasco ya sabe que no podrá contar con dos de sus jugadores titulares dado que han sido convocados esta semana por sus respectivas selecciones. Por un lado, Iuri Tabatadze acude por primera vez con la absoluta de su país, Georgia, que jugará dos partidos en su camino -complicado, por no decir imposible- al Mundial del próximo verano, uno de ellos ante la España de Luis de la Fuente. Por otro lado, Bojan Kovacevic repite con la sub'21 de Serbia. Ambos no podrán jugar en Almería.

La planificación para el encuentro en el estadio Juegos Mediterráneos consta de cinco sesiones en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, vulgo El Rosal.

Así, el equipo ha recuperado fuerzas este lunes con una sesión más relajada para los que jugaron este pasado domingo antes de descansar al completo mañana martes.

Se retomará el trabajo el miércoles y no parará ya hasta el sábado, último día de entrenamiento y anterior a emprender viaje en carretera a Almería. Como es habitual, todos los ensayos se harán a puerta cerrada.

El encuentro ante el Almería es el domingo16 de noviembre a partir de las cuatro y cuarto de la tarde.

Además de los seleccionables, habrá que estar atentos a la evolución de Iza, lesionado desde el último derbi regional disputado hace tres semanas en Granada. Fali seguirá una semana más en la enfermería al recaer de su lesión de rodilla en días previos al choque contra el Valladolid.