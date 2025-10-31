Ya hay fecha para el Córdoba - Cádiz

Ya hay fecha para uno de los desplazamientos más esperados de la temporada semanas después del que se ha celebrado en Granada. Se trata del correspondiente a la jornada 16 de Liga en la que el Cádiz visite el estadio El Arcángel de Córdoba.

La fecha para dicho derbi regional es la del domingo 30 de noviembre y la hora elegida para el mismo será las seis y media de la tarde.

Los pupilos de Gaizka Garitano llegarán al duelo autonómico después de recibir en su estadio a la Cultural Leonesa y después también de haber disputado otro derbi, este en el Juegos Mediterráneos de Almería.

El último antecedente en El Arcángel no es de buen recuerdo para los cadistas, que vieron como su equipo cayó goleado 4-2 en un encuentro disputado en la recta final de una temporada, la pasada, para olvidar.

