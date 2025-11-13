Gaizka Garitano vuelve una vez más al estadio en el que lo tuvo más difícil

Si hay un equipo en el que Gaizka Garitano no cumplió fue el Almería. De todos modos era muy difícil hacerlo en una escuadra abocada al descenso a Segunda en la temporada 2023/2024. Tan mal fue la experiencia a nivel de resultados que el entrenador vasco no sumó ninguna victoria en toda una vuelta liguera.

Por aquel Almería, que terminó endosándole un set al Cádiz CF en el adiós y cuando ambos ya estaban descendidos (6-1, ya con Pepe Mel en el banquillo almeriense), pasaron hasta cuatro entrenadores ese curso: Vicente Moreno, el interino Alberto Lasarte, Gaizka Garitano y Pepe Mel. De todos ellos el que más tiempo estuvo en el banquillo almeriense fue Gaizka Garitano. Lo hizo durante 19 encuentros en los que no pudo ganar. De hecho, la primera victoria llegó en la jornada 29ª y únicamente pudo cosechar tres triunfos el equipo, siendo ya Pepe Mel el preparador. El único en casa, para más inri, fue la goleada ante el Cádiz CF en la despedida de tan aciago ejercicio.

Siete empates, seis de ellos en casa, fue lo máximo que pudo sacar Gaizka Garitano como entrenador del Almería. Algunos de ellos frente a equipos potentes como Real Betis, Atlético, Athletic y Sevilla FC. E incluso las derrotas, salvo alguna que otra, fueron dando la cara como sucedió ante Barça (3-2), Real Madrid (3-2) y Atlético (2-1). Un curso en el que el vasco no midió sus fuerzas ante el Cádiz CF. Vicente Moreno y Pepe Mel eran los técnicos del Almería al celebrarse aquellas citas.

La única alegría llegó en la Copa del Rey ante el Talavera (0-2), aunque justo después fue sorprendido el Almería por el modesto Barbastro (1-0).

Fue un curso en el que nada estuvo de cara en el Almería y Gaizka Garitano terminó siendo una víctima más de una temporada terrorífica. El técnico norteño vivió en sus carnes lo que nunca antes había vivido: no poder celebrar ningún triunfo liguero.

El adiós no sorprendió a nadie porque la UD Almería era el colista de Primera con apenas diez puntos y teniendo la salvación a 14 unidades de distancia.

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Ahora es un Almería muy diferente. Es uno de los claros candidatos al ascenso a Primera y eso que en sus filas hay muchos de los jugadores que ya tuvo el actual entrenador del Cádiz CF en aquella etapa en el Almería: Fernando, Dion Lopy, Robertone, Gonzalo Melero, Embarba, Arribas, Leo Baptistao...

El empate de la temporada pasada

Allí volverá Gaizka Garitano, donde el ejercicio pasado ya empató con el Cádiz CF (1-1), confirmando esa tendencia en el encuentro de vuelta en la capital gaditana (2-1) con los goles de Carlos Fernández y Víctor Chust en una prolongación inolvidable.

Imagen del Almería - Cádiz de la pasada temporada. ARABA PRESS

«Sentimos no haber podido revertir esta mala situación que ya tenía el Almería cuando llegamos, aunque lo hemos dado todo en el trabajo diario, pero las cosas no han salido bien», señaló Gaizka Garitano en su despedida. Y se fue agradeciendo el trato en una etapa tan convulsa: «Deseamos al club, a la ciudad y a la gente de Almería, que ha dado una lección de comportamiento ejemplar estos meses, lo mejor de cara al futuro».

Un adiós del estadio al que vuelve de nuevo como visitante y en el que no tuvo su mejor experiencia en el pasado. Y es que más de una década después todavía hay quien recuerda cuando el 26 de abril de 2015, tras caer su Eibar derrotado en Almería (2-0), Gaizka Garitano se marchó de la sala de prensa visiblemente molesto tras responder en euskera a los medios de comunicación llegados desde el País Vasco y no ser bien acogido por algún periodista local. «¿Pasa algo, pasa algo?», señaló el míster. A lo que el periodista en cuestión respondió: «Sí, lo que pasa es que no nos enteramos».

Ese percance quedó en una anécdota cuando Gaizka Garitano se sentó en el banquillo del Almería como entrenador local. Pelillos a la mar y polémica zanjada. Allí le toca volver ahora. Una vez más.