La permanencia ya es matemática para el Cádiz CF

El curso ha sido un absoluto desastre en el Cádiz CF, pero podría haber sido peor. Es cierto que Gaizka Garitano suena conformista cuando recuerda, por activa y por pasiva, que el equipo estaba en descenso cuando aterrizó en el banquillo amarillo. Quizás, cuando aún había quien soñaba con alcanzar los playoffs de ascenso, esa afirmación careciese de atractivo. Pero, viendo cómo está terminando la temporada el cuadro amarillo, la frase cobra cada vez más sentido. La mejor noticia para el cadismo es que la permanencia ya es oficial. Las matemáticas no fallan y el conjunto gaditano será equipo de Segunda División en la campaña 2025/26.

Cabe destacar que, tras la victoria contra el Almería, la permanencia ya era prácticamente matemática. Sin embargo, existía una remotísima opción que mandaba a los amarillos al pozo de la Primera Federación y que consistía en que el Cádiz se viera implicado en un triple o cuádruple empate a 52 puntos al término de la liga que perjudicase a los de Garitano. Por ejemplo, si los cadistas empataban en puntuación con Eldense y Zaragoza, eran los damnificados en el desempate.

Esa posibilidad, por muy remota que pareciera, no era imposible. De hecho, durante un momento de la tarde se estaban dando los resultados para que cada vez fuera menos imposible. El Eldense se adelantó en Castalia a través de Javi Llabrés desde los once metros, y el Zaragoza empataba en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Sin embargo, los alicantinos han terminado empatando y los maños han perdido finalmente por culpa de un tanto de Paulino en el añadido. De esta forma, el Cádiz CF asegura la permanencia en Segunda División y no tendrá absolutamente nada en juego en las dos últimas jornadas. Por su parte, parece que el equipo que acompañe a Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena a Primera Federación saldrá de la pelea entre Eldense y Zaragoza.

