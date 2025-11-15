Rubi: «Lo que más me sorprende del Cádiz CF es que su portero apenas interviene»

«El Cádiz CF tiene unos números defensivos extraordinarios». Así comenzaba avisando Rubi de lo que le esperaba a su equipo este domingo en el Power Horse Stadium (16.15 horas).

El entrenador del Almería lo reafirmaba con datos: «Llevar ocho porterías a cero esta temporada, 200 y pico minutos sin encajar y ser el único equipo de España entre Primera y Segunda que no ha encajado en la primera media hora de encuentro es de alabar, ya que es muy difícil de conseguir».

Y Rubi recalcaba basándose en un aspecto: «Lo que más nos sorprende es la poca intervención de su portero. Lo está haciendo muy bien cuando interviene, pero además el trabajo defensivo es muy bueno y solucionan los problemas con bloqueos, acumulación de jugadores y mucho orden».

Un brillante y extraordinario nivel defensivo que no sorprende a Joan Francesc Ferrer Sicilia. «Siempre nos cuesta mucho sacar los partidos ante los equipos de Gaizka. Son partidos muy igualados y nos cuesta mucho superarles. Pero cada año es diferente y ahora llegamos en un buen momento. Ojalá podamos derribar esa muralla», apuntaba el entrenador barcelonés de Vilassar de Mar, que ya ha sufrido en sus carnes los planteamientos del entrenador del Cádiz CF, que también pasó por Almería no hace demasiado tiempo.

Aunque no se centraba únicamente el entrenador del Almería en la seguridad defensiva del Cádiz CF. Por eso avisaba a los suyos: «También tenemos que controlar a sus futbolistas de ataque. Es verdad que no están viendo mucha portería, pero tienen jugadores de muchísimo talento y que hace poco estaban en Primera como Suso, Ontiveros, Brian Ocampo, Álvaro García Pascual, Roger Martí...».

Paciencia y confianza

Rubi sabe que el Almería - Cádiz es un partido para picar piedra. «Lo peor que nos puede pasar es que vaya saliendo el plan del rival, nos pongamos nerviosos y nos aceleremos para acabar antes las jugadas, nos monten contragolpes... Afortunadamente estamos más maduros en ese sentido», aclaraba el catalán.

Y dejaba claro que «es una buena prueba para nosotros. Si nos sobreponemos a ese entramado defensivo es que nuestros futbolistas habrán estado a un gran nivel». Y hacía hincapié en algo: «Si es difícil es una virtud del rival y no significa que no lo intenten nuestros jugadores».

Sobre ello Rubi apostillaba: «Nuestro planteamiento es intentar dominar y generar las máximas acciones ofensivas posibles, sin dejar atrás la defensa».

Un plan sobre el que el Almería ya trabajó la temporada pasada ante el Cádiz CF, con un empate en tierras almerienses (1-1). «El año pasado el resultado fue justo en Almería», aclaraba.

Almería y Cádiz CF firmaron las tablas la temporada pasada en el Power Horse Stadium (1-1). ARABA PRESS

Peor fue en Cádiz en la recta final de la temporada. «En Cádiz nos expulsaron a tres jugadores y a mí. No lo hemos recordado porque entendemos que ese día no hubo acierto en las decisiones arbitrales, pero los jugadores del Cádiz CF hicieron lo que tenían que hacer, que era pelear y remontar. Ellos vienen de un partido en el que se les ha anulado un gol cogido con pinzas. A todos nos sucede», aseguraba Rubi en la previa del duelo entre equipos andaluces de este domingo.

«Por ahora estamos muy bien en nuestro estadio»

De cara al futuro, Rubi se detenía también en el aplazado Ceuta - Almería, que tendrá que acabarse en las próximas fechas. En ese sentido puntualizaba: «Si de aquí al lunes no hay ninguna solución, un juez decidirá. Se jugará el 26 de noviembre o el 10 de diciembre. Nosotros preferimos más el 26 de noviembre y ellos el 10 de diciembre. Respetamos también lo que piense el Ceuta. No estamos preparados para jugar siete partidos en 20 días. Cuanto antes se juegue, mejor que mejor».

Y analizaba: «Nos interrumpen muchas acciones sin ir al balón, no con necesidad de hacer daño. Nosotros, en cambio, si vamos al balón y nos llevamos la cartulina amarilla».

Con ocho encuentros sin perder entre LaLiga y la Copa del Rey, el Almería llega en un gran momento a su cita ante el Cádiz CF. «Cada vez vemos más gente en nuestro estadio. Estamos muy a gusto con nuestra afición en casa esta temporada», valoraba.

Y antes de marcharse enviaba un aviso a navegantes: «La cabeza de la clasificación va a estar apretada toda la temporada. Ahora no miramos mucho eso. Veo muchos equipos muy buenos y muy fuertes en LaLiga Hypermotion. Para estar ahí tenemos que ser seguros en nuestro estadio. Nosotros, por ahora, estamos muy bien en casa».