Oli analiza el gol anulado a Tabatadze: «No hay por donde cogerlo»

Oliverio Álvarez 'Oli' no pierde de vista al que fue uno de los grandes clubes de su vida, el Cádiz CF. Jugador, delantero, capitán y posteriormente entrenador del conjunto gaditano, el asturiano sigue la actualidad de un Cádiz que ve con fortaleza atrás pero con mucha incapacidad en ataque.

«Todo esto que decimos del Cádiz en el tema de de de del ataque es todo lo contrario en defensa. El equipo el equipo está bien en defensa, o sea, le pueden hacer alguna ocasión en contra pero por lo general está muy bien. No veo el Cádiz, por ejemplo, perdiendo 2 o 3 partidos seguidos porque compite bien, no se va del partido», explica en su análisis semanal en COPE Cádiz.

El asturiano entiende que se está viendo la realidad del equipo gaditano sin perder la perspectiva. «Ahora empiezo a ser yo más optimista, igual que antes cuando la gente veía el Cádiz, segundo, tercero, lógicamente, tenías esa ilusión de estar arriba, pero ahora ya viendo la realidad y visto este primer tercio de liga hay mucha igualdad. Salvo Racing y Almería, veo el resto de equipos bastante parejos y no es descabellado pensar que el Cádiz pueda estar entre los seis primeros».

Asimismo, el gran capitán cadista se moja sobre la polémica del Cádiz - Valladolid con el gol anulado a Tabatadze por fuera de juego posicional de García Pascual. «El gol está mal anulado, no hay por dónde coger la interpretación del fuera de juego», sentenció tras revisar la jugada. En su opinión, «Pascual no interfiere en la trayectoria del balón, no molesta al portero ni al defensa del Valladolid, que llega tarde al disparo de Tabatadze».

La crítica se extiende al protocolo del VAR, ya que se considera que «el linier no tiene la perspectiva necesaria para juzgar la interferencia, una decisión que depende de la interpretación del árbitro principal en el monitor. Si hubiera ido a la cámara, es gol, porque se ve que Pascual se quita y no interfiere«, insistió Oli, lamentando que el equipo no tuviera la suerte de ponerse 1-0 en el marcador.