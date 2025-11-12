'Fan Zone' en la previa del Almería - Cádiz

Almería y Cádiz CF se ven las caras el próximo domingo a las 16.15 horas en tierras almerienses. Se trata de una cita entre dos de las escuadras de la zona alta de LaLiga Hypermotion que hace un par de temporadas estaban en Primera.

De cara a este encuentro se esperan un gran ambiente, con notable presencia de seguidores del Cádiz CF en la otra punta de Andalucía. Una jornada de fútbol andaluza en la que la entidad almeriense vuelve a poner en marcha su 'fan zone'.

Lo hace con una promoción en la que los 250 primeros asistentes disfrutarán de un 2 x 1 en cerveza gracias a la marca Estrella Levante.

Será a partir de las 13.15 horas en la previa del Almería - Cádiz. Tres horas antes de la cita entre andaluces y para ir calentando el ambiente en el mejor sentido de la palabra.

🔙🤩 ¡Vuelve nuestra fan zone con una promoción que no te puedes perder!



Los 250 primeros asistentes disfrutarán de un 2x1 en cerveza gracias a @estrellalevante 🍻



⏰ ¡Te esperamos desde las 13:15 horas en la previa del #AlmeríaCádiz! pic.twitter.com/WVTZmotTJw — UD Almería (@U_D_Almeria) November 11, 2025

Venta de entradas del Almería - Cádiz

En cuanto a las entradas para presenciar el directo el encuentro desde el estadio, el Cádiz CF ya ha puesto a disposición de sus abonados localidades a 20 euros cada una de ellas. Estas entradas estarán ubicadas en el sector visitante del feudo almeriense. Un precio especial que acordaron en su momento muchos clubes de LaLiga para que sus seguidores puedan seguir 'in situ' y a un precio razonable los encuentros como visitante de sus escuadras.

Asimismo la UD Almería tiene a la venta las entradas para este encuentro. Los no abonados del club almeriense tienen que tramitar su entrada a través de tickets.udalmeriasad.com hasta dos horas antes del encuentro. Una vez finalizada la venta online las localidades podrán ser adquiridas en las taquillas de estadio. Los precios oscilan entre los 50 euros en Tribuna(30 euros para infantiles hasta los 12 años de edad), 45 euros en Preferencia(25 euros costará la entrada infantil en este sector) y 35 euros en Fondos (20 euros para los infantiles).

Por otra parte el Almería se va a convertir en el primero del fútbol profesional que implante el nuevo sistema de 'ticketing' creado por la patronal del balompié nacional. De cara al Almería - Cádiz habrá localidades para el público en general y también para los abonados, con un descuento del 30 %. Aquel seguidor que tenga su abono rojiblanco accederá de manera gratuita al UD Almería Stadium, pero puede comprar entradas para familiares o amigos.

Los abonados de la UD Almería pueden comprar las entradas en abonados.udalmeriasad.com hasta dos horas antes del comienzo de la confrontación. En este caso no habrá venta en taquillas. En esta web destinada al que dispone de abono, el descuento está operativo en el último epígrafe que aparece en el espacio de datos personales.