Otros 90 minutos para Kovacevic y descanso para Tabatadze antes de volver al Cádiz CF

Los dos jugadores del Cádiz CF que han tenido participación con sus selecciones en esta ventana internacional ya piensan en LaLiga Hypermotion. Bojan Kovacevic y Tabatadze ya se centran en el equipo gaditano y su encuentro liguero ante la Cultural y Deportiva Leonesa el próximo domingo a las 16.15 horas.

Lo hacen después de una semana con sus combinados nacionales, donde han participado con diferentes sensaciones. Un tiempo en el que dejaron al Cádiz CF sin dos de sus principales futbolistas en la visita a Almería, salida liguera que acabó con un importante revés para los gaditanos (3-0).

A quien mejor le ha ido en su nueva aventura internacional ha sido a Bojan Kovacevic, el gran bastión de la defensa del Cádiz CF. El joven central balcánico fue seleccionado por Serbia Sub 21 para los compromisos amistosos frente a Republica Checa Sub 21 y Estados Unidos Sub 21. Dos citas en apenas cuatro días, los que van del 14 al 18 de octubre.

Bojan Kovacevic disputó ambos encuentros en su totalidad. 90 minutos ante los checos y 90 minutos frente a los estadounidenses. Los dos acabaron con victorias para los serbios: 1-2 y 1-0.

🇷🇸 𝟭-𝟬 🇺🇸 | Млада (U-21) репрезентација Србије савладала је Сједињене Америчке Државе у Бачкој Тополи. 👏🏻🦅 pic.twitter.com/NWShJ1dAi7 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 18, 2025

Kovacevic formó parte del once titular de Serbia Sub 21 junto a Kalicanin, Matic, Lekovic, Bukinac, Stefan Dzodic, Mitrovic, Jovanovic, Ugresic, Aleksic y Mijatovic. También jugaron Petkovic, Viktor Dzodic, Kuljanin, Petrovic, Stjepanovic, Vlahovic, Sljivic y Vukicevic.

Ante los norteamericanos compartió vestuario con Lijeskic, Djordje Petrovic, Lekovic, Bukinac, Jovanovic, Dzodic, Mitrovic, Petkovic, Vlahovic y Mijatovic. También jugaron otros jugadores como Aleksic, Stjepanovic, Kuljanin, Ugresic, Bodan Petrovic y Sljivic.

Menor protagonismo y más descanso

Quien llega más descansado a tierras gaditanas es Iuri Tabatadze. El futbolista georgiano había sido titular ante España el pasado fin de semana, disputando 57 minutos hasta ser sustituido por Kvernadze, en una cita en la que España fue muy superior y acabó goleando a Georgia (0-4).

En ese encuentro Iuri Tabatadze remató una vez a puerta, completó el 67% de sus pases (cuatro de los seis que intentó) y tocó 17 veces el esférico, cuatro de ellas en el área de la selección española. Su actuación pasó prácticamente desapercibida en una cita con una amplia superioridad de la selección entrenada por Luis de la Fuente.

Iuri Tabatadze, con Georgia. EFE

También perdió Georgia en Bulgaria (2-1) durante la última cita de la Fase de Clasificación de cara al Mundial 2026. Otro tropiezo más, tal y como sucedió en las tres jornadas anteriores. En este encuentro no jugó Iuri Tabatadze. Y eso que Georgia nada más que hizo tres cambios durante el encuentro. El jugador del Cádiz CF pasó, por tanto, de ser titular ante España a ni siquiera jugar frente a Bulgaria.

Después de estos resultados, Georgia, que estuvo presente en la última Eurocopa, no estará en el siguiente Mundial. En su grupo de clasificación ha conseguido el billete la selección española, mientras que Turquía buscará su sitio en la repesca. Bulgaria, al igual que Georgia, también se ha quedado fuera.