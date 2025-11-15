Tabatadze se topa con España

El debut de Iuri Tabatadze con la selección absoluta de Georgia fue un estreno soñado... hasta que comenzó el partido. El jugador del Cádiz CF, que disfrutaba de su primera convocatoria con el combinado nacional de su país, fue titular en el encuentro ante la selección española que dirige Luis de la Fuente. Ocupó la banda derecha, desempeñándose como una especie de carrilero con mucha libertad por ese costado, aunque la mayor parte del tiempo tuvo que dedicarlo a las labores defensivas para ayudar con las constantes incorporaciones de Marc Cucurella y al resto de atacantes que se dejaban caer por su zona.

Un partido difícil para Iuri Tabatadze. Con el dorsal 22 a la espalda, el georgiano imprimió su habitual intensidad en el choque, y fue sustituido en el minuto 57 cuando el marcador ya era demasiado adverso para los locales. Mientras estuvo en el césped, a nivel ofensivo pudo cabecear un centro en el que la presencia de Cucurella impidió un mejor remate y protagonizó una falta sobre Álex Baena en la que el jugador del Atlético de Madrid estuvo tendido durante varios segundos en el césped.

El dominio y la superioridad de España fue más que evidente en Tiflis. El cuadro de Luis de la Fuente se adelantó a través de Oyarzabal desde los once metros. Zubimendi hizo un golazo para poner el segundo en el marcador y Ferran Torres colocó el tercero cuando apenas se había jugado media hora de partido. Ya en la segunda mitad, nuevamente Oyarzabal vería portería para sellar el cero a cuatro definitivo.

La mejor noticia para el Cádiz CF es que Iuri Tabatadze se despidió del choque totalmente sano, y ahora debe prepararse junto al resto del combinado georgiano para el próximo encuentro contra Bulgaria el martes 18 a las 20.45 horas.