El Cádiz CF levanta la voz de alarma: fraude en las redes sociales

El Cádiz CF ha levantado la voz de alarma. El club gaditano ha apuntado a través de sus canales oficiales en las redes sociales que se está llevando a cabo un fraude con la imagen de la entidad, que es víctima de esta acción que se lleva a cabo sin su consentimiento.

El club presidido por Manuel Vizcaíno avisa sobre la existencia de una cuenta que se hace pasar por oficial del club gaditano para pedir dinero por anticipado. Esa cantidad económica correspondería a una supuesta inscripción en un torneo en el que se captaría a jóvenes promesas para formar parte del club. Nada de eso se llevaría a cabo posteriormente.

El Cádiz CF ha desmentido categóricamente que tenga algo que ver con esta iniciativa y no ha dudado en denunciar esta acción que nada tiene que ver con el club de La Tacita de Plata.

«Si te llega un mensaje de esta cuenta ES UN FRAUDE. El @Cadiz_CFCantera no tiene cuenta de cantera en Instagram», apunta el Cádiz CF. Y añade: «Denuncia los mensajes que recibas. El club ya la ha denunciado a las autoridades pertinentes».

🚨 Si te llega un mensaje de esta cuenta ES UN FRAUDE.

❌ El @Cadiz_CFCantera no tiene cuenta de cantera en INSTAGRAM.

🛑 Denuncia los mensajes que recibas. El club ya la ha denunciado a las autoridades pertinentes. pic.twitter.com/9xezehKXIF — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 14, 2025

Sin lugar a dudas, una acción deleznable con la que se intenta sacar tajada mientras se mancha el nombre del Cádiz CF. Y todo ello haciendo uso del fútbol base y la buena voluntad de los pequeños deportistas.

Un intento de suplantación de identidad en toda regla.