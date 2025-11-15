90 minutos y victoria para Bojan Kovacevic con Serbia Sub 21

El Cádiz CF se queda este domingo en Almería(16.15 horas) sin uno de sus grandes baluartes en la defensa. Bojan Kovacevic fue seleccionado una vez más esta temporada por Serbia Sub 21 y por esa razón no jugará en tierras almerienses.

Kovacevic, que ya se había perdido un par de encuentros esta temporada por este motivo (en el segundo de ellos llegó a tiempo para ir convocado, aunque al final no jugó debido al cansancio acumulado), fue llamado de nuevo a filas por el seleccionador Aleksandar Kolarov para disputar dos nuevos encuentros amistosos.

El primero tuvo lugar este viernes por la tarde en la República Checa frente al combinado Sub 21 del país centroeuropeo. Allí ganó 1-2 Serbia Sub 21 y Bojan Kovacevic disputó los 90 minutos. Jovanovic (Stuttgart) y Mijatovic (Leuven) marcaron los goles de la victoria balcánica e hicieron que de nada valiera el gol del local Yannick Eduardo.

El central del Cádiz CF formó parte del once titular junto a Kalicanin, Matic, Lekovic, Bukinac, Stefan Dzodic, Mitrovic, Jovanovic, Ugresic, Aleksic y Mijatovic. También jugaron Petkovic, Viktor Dzodic, Kuljanin, Petrovic, Stjepanovic, Vlahovic, Sljivic y Vukicevic. Entre ellos también estaba Stefan Dzodic, joven centrocampista serbio del Almería que tampoco puede jugar ante el Cádiz CF, aunque su participación es menor con el equipo almeriense que la de Bojan Kovacevic con la escuadra gaditana, donde es un baluarte defensivo.

✅Bojan Kovačević suma una nueva convocatoria con Serbia Sub-21. Disputará dos amistosos internacionales ante República Checa y Estados Unidos.



— David Calvo González (@daavidcg_) November 7, 2025

Próxima cita: martes por la tarde

La próxima cita de Bojan Kovacevic con Serbia Sub 21 en este nuevo parón de selecciones llegará la siguiente semana frente a Estados Unidos Sub 21 el próximo martes a las 18.00 horas en tierras balcánicas. Será un nuevo encuentro amistoso. Después llegará el central serbio a tierras gaditanas para empezar a preparar la siguiente cita de la competición liguera.

Por otra parte, Iuri Tabatadze, el otro jugador de la primera plantilla convocado por su selección, podría jugar este sábado por la tarde con la absoluta de Georgia frente a España. Sin lugar a dudas, un día inolvidable para 'Tabata'.