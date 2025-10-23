Sobrino ya sabe cuándo volverá a Cádiz

Domingo 23 de noviembre a las 16.15 horas. Esa es la fecha en la que Rubén Sobrino volverá a pisar, si nada ni nadie lo impide, el que fue su estadio en Cádiz. Esta vez lo hará como jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, su equipo desde el cierre del pasado mercado de fichajes tras poner fin a su vinculación con el Cádiz CF después de varias temporadas vistiendo de amarillo.
En un encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion, Cádiz CF y Cultural y Deportiva Leonesa se verán las caras en un encuentro que se disputará en el Estadio del Cádiz CF y que será televisado en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion.
El equipo leonés, recién ascendido a Segunda, llega fuera de la zona de descenso a la Primera RFEF. Actualmente es el 17º clasificado con once puntos, uno por encima de la zona de descenso de categoría y siete puntos menos que el Cádiz CF, que es el tercer clasificado de LaLiga Hypermotion.
HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 15 en #LALIGAHYPERMOTION.
Curiosamente la Cultural y Deportiva Leonesa no conoce aún la victoria en su estadio, pero sí ha ganado (y en ocasiones con goleadas) en estadios tan importantes como El Sardinero, Zorrilla y el Anexo de La Romareda a Racing de Santander (2-4), Valladolid (0-1) y Zaragoza (0-5), respectivamente. Un tiempo en el que el equipo norteño ya ha cambiado de entrenador, sustituyendo José Ángel 'Cuco' Ziganda a Raúl Llona.
Antes de visitar La Tacita de Plata, el equipo leonés jugará tres encuentros en casa ante Ceuta, Mirandés y Málaga (este último antes de viajar a la capital gaditana), teniendo que visitar Riazor en este periodo de tiempo. En la Copa del Rey deberán visitar al Tropezón.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión