Sobrino ya sabe cuándo volverá a Cádiz

Domingo 23 de noviembre a las 16.15 horas. Esa es la fecha en la que Rubén Sobrino volverá a pisar, si nada ni nadie lo impide, el que fue su estadio en Cádiz. Esta vez lo hará como jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, su equipo desde el cierre del pasado mercado de fichajes tras poner fin a su vinculación con el Cádiz CF después de varias temporadas vistiendo de amarillo.

En un encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion, Cádiz CF y Cultural y Deportiva Leonesa se verán las caras en un encuentro que se disputará en el Estadio del Cádiz CF y que será televisado en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion.

El equipo leonés, recién ascendido a Segunda, llega fuera de la zona de descenso a la Primera RFEF. Actualmente es el 17º clasificado con once puntos, uno por encima de la zona de descenso de categoría y siete puntos menos que el Cádiz CF, que es el tercer clasificado de LaLiga Hypermotion.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 15 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/8njwyBWTi0 pic.twitter.com/UKd5BoNZAk — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) October 23, 2025

Un visitante a tener muy en cuenta

Curiosamente la Cultural y Deportiva Leonesa no conoce aún la victoria en su estadio, pero sí ha ganado (y en ocasiones con goleadas) en estadios tan importantes como El Sardinero, Zorrilla y el Anexo de La Romareda a Racing de Santander (2-4), Valladolid (0-1) y Zaragoza (0-5), respectivamente. Un tiempo en el que el equipo norteño ya ha cambiado de entrenador, sustituyendo José Ángel 'Cuco' Ziganda a Raúl Llona.

Antes de visitar La Tacita de Plata, el equipo leonés jugará tres encuentros en casa ante Ceuta, Mirandés y Málaga (este último antes de viajar a la capital gaditana), teniendo que visitar Riazor en este periodo de tiempo. En la Copa del Rey deberán visitar al Tropezón.

Sobrino durante su etapa en el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Mientras tanto, el Cádiz CF recibirá al equipo de Sobrino (y ex equipo de Iza) tras jugar tres encuentros a domicilio frente a Granada, Andorra y Almería (este último antes de recibir a los leoneses) y recibir al Valladolid de Iván Alejo. Además también tendrá que disputar la eliminatoria de la Copa del Rey en Murcia ante el UCAM a partido único.