Dónde ver Granada - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF empezó la semana compitiendo y la terminará de igual manera. De lunes a sábado para intentar mitigar la última derrota liguera frente al Burgos, la primera en casa de este curso (1-3).

Después de dos jornadas consecutivas en su estadio frente a Huesca y Burgos tendrá el equipo de Gaizka Garitano que volver a salir fuera (la última salida con derrota por la mínima en Las Palmas de Gran Canaria), ahora para medir sus fuerzas ante el Granada en un nuevo duelo entre andaluces.

Ambos equipos ya se vieron las caras durante la pasada pretemporada. Fue a finales del mes de julio y firmaron las tablas en Benalup - Casas Viejas (1-1). Desde entonces las trayectorias de uno y otro han sido muy diferentes, ya que el Cádiz CF ha estado habitualmente en la zona alta de la clasificación (actualmente es el tercer clasificado con 18 puntos, a un punto del líder, aunque ha llegado a ser el líder de LaLiga Hypermotion) y el Granada ha ocupado y ocupa la zona de descenso a la Primera RFEF con 10 puntos.

Granada y Cádiz CF vuelven a jugar, ahora en LaLiga Hypermotion. F. J.

Eso sí, el Cádiz CF no llega a la cita en su mejor momento del curso al sufrir dos derrotas en las tres últimas jornadas, mientras que el Granada ha comenzado a reaccionar y ha pasado de sumar un punto en los cinco primeros encuentros ligueros a conseguir nueve puntos y no caer derrotado en los cinco encuentros siguientes. Todo ello sin destituir a su entrenador Pacheta y con el excadista Rubén Alcaraz en sus filas después de no entrar en los planes de la entidad gaditana.

Así afrontan su segunda temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion dos equipos andaluces que bajaron de la mano desde Primera. Una cita con mucho en juego en la que el cadismo arropará a su equipo en Los Cármenes.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Granada contra el Cádiz CF?

El encuentro entre Granada y Cádiz CF, correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo sábado 26 de octubre a las 18.30 horas en el Estadio Los Cármenes.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Granada ante el Cádiz CF?

El encuentro entre Granada y Cádiz CF se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Granada - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en el Granada - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.