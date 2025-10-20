Garitano: «Es una derrota jodida»

Gaizka Garitano salía a rueda de prensa tras la primera derrota del Cádiz en casa. El Burgos asaltó el hogar amarillo con un partido muy sólido y ante un conjunto amarillo que se mostró especialmente espeso en ataque y no tuvo esa consistencia defensiva que había caracterizado al bloque cadista durante el campeonato liguero. Tras el choque, el técnico reconocía que «hemos empezado muy bien, jugando mejor que nunca. Y en cinco minutos nos han hecho los dos goles. Lo hemos competido cien por cien, nos hemos volcado con lo que teníamos. El Burgos es mal cliente si va por delante en el marcador porque defienden muy bien. Hemos tenido nuestras ocasiones y no ha podido ser».

Sobre el tanto del empate, el entrenador comentaba que «no sé qué ha pasado en el gol con el semiautomático, que ese gol sea fuera de juego te lo tienes que creer». Posteriormente, continuaba explicando que el Cádiz no es «un equipo que se relaje. Hemos podido hacer hasta el segundo gol. Han sido dos goles un poco raros, uno un rechace y otro un centro chut raso. Otros días estamos mejor y hoy nos han hecho dos goles. El equipo lo ha intentado y hemos acabado tomando muchísimos riesgos, hemos podido empatar. Hay que seguir, es una derrota jodida».

Además, reconocía la buena labor del Burgos en la zaga. «Es un equipo que tiene jugadores fuertes y están cómodos en bloque bajo. En ese contexto se han defendido bien y es verdad que luego se ha jugado poco. Mucho explicar y pocos minutos de juegos reales». Por último, no quiso entrar a valorar de forma más amplia la actuación del colegiado. «No vamos a poner excusas, hemos encajado dos goles que no deberíamos haber encajado. Son dos goles que podríamos haber evitado», finalizaba el técnico amarillo.