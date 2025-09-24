'Cuco' Ziganda ya entrena a la Cultural y Deportiva Leonesa

La Cultural y Deportiva Leonesa ya tiene nuevo entrenador después de anunciar la destitución de Raúl Llona. Ahora el nuevo técnico es José Ángel 'Cuco' Ziganda, un viejo conocido del fútbol español en su etapa de futbolista y entrenador.

Raúl Llona se había convertido en el segundo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion tras el cese una semana antes de Johan Plat, que fue sustituido por Pablo Hernández en el banquillo del Castellón. Precisamente el que fuese jugador del Cádiz CF se estrenó ganando 1-3 a la Cultural y Deportiva Leonesa, resultado que provocó el despido del entrenador riojano de la escuadra leonesa. Un adiós que llegaba una semana después de golear 2-4 al Racing de Santander, entonces líder de LaLiga Hypermotion y que contaba sus encuentros por victorias, en los Campos de Sport de El Sardinero.

Raúl Llona decía adiós después de conseguir el ascenso a LaLiga Hypermotion y tras quedar también campeón de grupo en la Primera Federación.

Ahora llega 'Cuco' Ziganda, quien fuese delantero de Osasuna y Athletic, que como entrenador ha pasado por los banquillo de Osasuna, Xerez CD, Athletic, Real Oviedo y Huesca. Junto a 'Cuco' Ziganda llegan a León Jorge Pérez y Julián Marín como asistentes.

Eso sí, 'Cuco' Ziganda no ha sido el único entrenador que ha sonado como posible técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa tras la destitución de Raúl Llona. También han estado en el punto de mira Diego Martínez y el excadista Sergio González.

Este último sigue sin entrenar desde que terminara su etapa con el Cádiz CF en Primera. De hecho sigue esperando una oportunidad e incluso se le ve con frecuencia por el Estadio del Cádiz CF como un seguidor más. Y es que el club gaditano ha dejado huella en el entrenador barcelonés, que siente un cariño enorme por la entidad y por esta zona de la geografía nacional.