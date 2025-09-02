Sobrino seguirá jugando en Segunda tras salir del Cádiz CF

El de Rubén Sobrino en el Cádiz CF ha sido uno de los culebrones del verano. El futbolista manchego no salió de la entidad gaditana hasta el penúltimo día del mercado. Eso sí, lo hizo con la carta de libertad tras llegar con el Cádiz CF a un acuerdo para desvincularse de la que había sido su entidad en las últimas temporadas, tanto en Primera como en Segunda.

A Sobrino le quedaba un año de contrato en el Cádiz CF, pero desde finales de mayo sabía que no entraba en los planes del club. Fue uno de los descartados, pero insistió en continuar hasta el último momento.

Ahora ya tiene equipo y seguirá jugando en Segunda. Es la Cultural y Deportiva Leonesa, escuadra que acaba de subir a Segunda. Allí, apenas un día después de terminar su vinculación con el Cádiz CF, ha aterrizado Sobrino. Y allí firma por una temporada.

🔴 OFICIAL



Rubén Sobrino se incorpora a la Cultural y Deportiva Leonesa



🔗 Más info: https://t.co/rSiJVVrrv0#AúpaCultu | #UnoDeLosNuestros pic.twitter.com/kUneEWSYyo — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) September 1, 2025

Agentes libres

Formado en la cantera del Real Madrid, Sobrino también ha militado en clubes como la SD Ponferradina (rival histórico de la Cultural y Deportiva Leonesa), Girona (cedido por el Manchester City), Deportivo Alavés, Valencia y Cádiz CF.

Con Sobrino ya situado, quienes no han encontrado acomodo todavía son excadistas como Zaldua, Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante, aunque todos pueden fichar por algún equipo tras el cierre del mercado de fichajes porque son agentes libres.