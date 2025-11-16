Un Cádiz CF sin pegada y en caída libre (3-0)

El Cádiz CF tiene un serio problema. Su inoperancia ofensiva es alarmante (la ocasión fallada por De la Rosa en el tercer minuto es un claro ejemplo de ello) y cuando no está excelso atrás, como en Almería, los empates se convierten en duras derrotas. No marcar ningún gol en los últimos cuatro encuentros ligueros es preocupante. Y eso que esta vez ocasiones se crearon, al menos en la primera media hora de juego, pero cuando todo se nubla arriba...
Esto es largo y todo puede pasar, pero en el Power Horse Stadium quedó todavía más claro que estar arriba no será sencillo y que el liderato del primer tramo era una mera ilusión. Así es porque cuando faltan algunas piezas, la diferencia se palpa. Por juventud, inexperiencia o lo que sea, pero se nota.
Porque no es cuestión de amor propio, de ímpetu, corazón o testiculina. El Cádiz CF lo pone todo, pero hay veces que se necesita algo más. Sobre todo cuando al otro lado hay adversarios como el equipo de Rubi.
Gaizka Garitano tenía que hacer cambios obligados por las ausencias de los internacionales Bojan Kovacevic y Tabatadze, pero también tiró de sorpresa y dejó a Sergio Ortuño en el banquillo. De inicio salieron Pelayo Fernández, De la Rosa y Yussi Diarra, aunque este último jugando como mediocentro junto a Moussa Diakité. Otra prueba del entrenador vasco en una sala de máquinas que va cambiando de piezas y no da con la tecla.
Y también lo hicieron Alfred Caicedo y Brian Ocampo, quienes mantuvieron su puesto en un equipo en el que los demás eran los habituales: Víctor Aznar, Iker Recio, Mario Climent, Moussa Diakité, Suso y Álvaro García Pascual.
Centelles, Gui Guedes, Puigmal y Thalys eran los cambios de Rubi. Entraban por Álex Muñoz, Dzodic, Nico Melamed y Patrick Soko, que llegaba a tiempo para estar como recambio. Lo demás fue lo previsible en un equipo atrevido que además se veía arropado por su público, con 1.700 banderas de regalo para celebrar el día de la provincia almeriense.
De la Rosa perdona y Pelayo regala
El Cádiz CF pudo romper su prolongada sequía a las primeras de cambio. Un pase sensacional de Suso, que volvía a la que fue su casa hace más de una década, dejaba prácticamente solo a De la Rosa. Chrino se había lesionado en la carrera (todo quedó en un susto) y el onubense lo tenía todo para marcar. Se le fue nublando tanto la vista que ni controló bien el balón ni definió correctamente en una jugada tan franca. Andrés Fernández se hizo demasiado grande ante un futbolista que no termina de romper. Y, claro está, esa jugada en el minuto tres acabó marcándole.
Y es que es ahí donde falla principalmente este Cádiz CF (por poner un ejemplo, Adri Embarba y Arribas han marcado entre los dos más goles que todo el equipo gaditano a estas alturas de la temporada), que empezó enchufado, dando un paso al frente, sorprendiendo y proponiendo en un terreno nada sencillo. Poco llega y no convierte, dejando sin tanto premio su contundencia defensiva.
Diez minutos duró ese ímpetu amarillo. A partir de entonces se asentó el Almería sobre el césped, abrió el juego por sus bandas y empezó a exigir al Cádiz CF. Lo previsible. Entre centro y centro llegó el primer aviso de Sergio Arribas y la primera respuesta de Víctor Aznar.
Y no hizo falta apretar demasiado para conceder el primer gol. Se nota cuando Bojan Kovacevic o Iker Recio no están. Esta vez no estaba el serbio y Pelayo regaló el 1-0 recién pasado el primer cuarto de hora de la cita. Un pase inexplicable puso en bandeja la jugada a Thalys. El brasileño, ex del Palmeiras, se reivindicó ajustando el chut al poste, donde no llegada su compatriota Víctor Aznar. Mal pintaba el asunto en el Power Horse Stadium.
Si podía llegar algo de peligro era por la clase del capitán. Suso cogió una falta lejana, de esas que ya hicieron historia en Almería, e hizo trabajar a Andrés Fernández a ras de suelo. A continuación, el testarazo de Yussi Diarra tras el córner sacado por Brian Ocampo se fue rozando el poste. Esta vez el Cádiz CF sí tenía ocasiones, pero el gol tampoco llegaba.
O por algún destello de Brian Ocampo, que se quedó cerca de ver puerta llegando a la media hora de la cita. Pero la gran diferencia estaba en la pegada, esa que tienen los de Rubi y les falta a los de Gaizka. Y para estar arriba en la clasificación todo eso es vital, innegociable.
Antes de llegar al descanso, con un Cádiz CF cada vez más deslavazado e inoperante, llegó algún susto de un Almería que, sin hacer nada del otro mundo, se iba con ventaja en el marcador gracias a la diana de Thalys. La falta de puntería y el doble acierto de Víctor Aznar (esta vez le llegaron más de los que decía Rubi) tras un chut de Arribas y un testarazo de Bonini evitaban que la sangría fuese mayor. Y gracias.
Víctor Aznar no puede con todo
Los segundos 45 minutos empezaron sin grandes variaciones. Los laterales del Cádiz CF no se dejaban ver arriba, la defensa estaba imprecisa, el centro del campo no funcionaba y arriba todo se basaba en alguna jugada a balón parado. Poco, muy poco. Lo mejor era que la desventaja era mínima.
Entonces llegó la polémica.Otra polémica más. El VAR llamó a Marta de Huerta de Aza para indicarle un controvertido penalti de Álvaro García Pascual por mano. El delantero malagueño, tan inofensivo otra vez en ataque, dejaba una ocasión en contra antes de dejar su sitio a Dawda Camara. Efe Aghama también entraba por un difuso De la Rosa.
Víctor Aznar lo despejó, pero Iker Recio, que había pisado el área antes del lanzamiento del delantero madrileño, evitó el posterior remate. Vuelta a los once metros, donde el brasileño no pudo hacer milagros: 2-0.
UD Almería 3 Cádiz CF 0
LaLiga Hypermotion. 14ª Jornada
UD Almería:
Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini, Centelles; Dion Lopy (Baba, 46'), Gui Guedes (Selvi, 85'); Arribas (Nico Melamed, 74'), Embarba, Arnau Puigmal (Marcos Luna, 74'); y Thalys (Patrick Soko, 76').
Cádiz CF:
Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent; Moussa Diakité (Sergio Ortuño, 77'), Yussi Diarra; De la Rosa (Efe Aghama, 65'), Suso (Roger Martí, 77'), Brian Ocampo (Álex, 85'); y Álvaro García Pascual (Dawda Camara, 65').
Árbitros:
Marta Huerta de Aza, palentina adscrita al comité tinerfeño de árbitros. A los mandos del VAR estará Óliver de la Fuente Ramos, árbitro adscrito al comité castellano - leonés. Vieron la cartulina amarilla los locales Nelson Monte, Dion Lopy y Sergio Arribas. Sin tarjetas para los cadistas.
Incidencias:
Encuentro celebrado en el Power Horse Stadium de Almería, con una notable presencia de seguidores del Cádiz CF en las gradas. 13.884 espectadores vieron en directo el encuentro entre ambas escuadras andaluzas.
A la desesperada entraban Sergio Ortuño y Roger Martí por Moussa Diakité y Suso en los últimos minutos. Ya no había mucho que hacer. Menos todavía cuando Adri Embarba la colocó cerca de la escuadra (3-0) con una falta desde la frontal.
El cuarto no llegó porque Víctor Aznar, que sostuvo al Cádiz CF una vez más, evitó la diana de Nico Melamed en un par de ocasiones.
Ni con Andrés Fernández fuera de la portería pudo recortar distancias el Cádiz CF, ya con Álex sobre el rectángulo de juego, pidiendo Efe Aghama un posible penalti que esta vez no se concedió.
Polémicas arbitrales a un lado una semana más, los árboles no pueden impedir ver el bosque y este Cádiz CF necesita más, bastante más. Sobre todo arriba. Ser sexto al terminar el encuentro no es un fiel reflejo del equipo en las últimas jornadas. Sin pegada arriba todo es más complicado. Más aún cuando atrás no se consigue la excelencia y el equipo acaba desdibujado.
El primer gran mazazo de la temporada tenía que llegar y ha llegado. Las sensaciones no pueden ser peores. El equipo que ilusionaba no hace mucho tiempo necesita reactivarse cuanto antes.
Final del partido, Almería 3, Cádiz 0.
90'+6'
Final segunda parte, Almería 3, Cádiz 0.
90'+3'
Fuera de juego, Cádiz. Efe Ugiagbe intentó un pase en profundidad pero Dawda Camara estaba en posición de fuera de juego.
90'+2'
Remate parado. Nico Melamed (Almería) remate con la derecha desde el centro del área.
90'+2'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
90'+1'
Falta de Nélson Monte (Almería).
90'+1'
Dawda Camara (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+1'
Patrick Soko (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+1'
Falta de Iker Recio (Cádiz).
88'
Remate rechazado de Efe Ugiagbe (Cádiz) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergio Ortuño.
88'
Remate rechazado de Sergio Ortuño (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
86'
Cambio en Cádiz, entra al campo Álex Fernández sustituyendo a Brian Ocampo.
86'
Cambio en Almería, entra al campo Selvi Clua sustituyendo a Gui.
85'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marcos Luna (Almería) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Adri Embarba con un centro al área.
85'
Corner,Almería. Corner cometido por Alfred Caicedo.
85'
Remate rechazado de Federico Bonini (Almería) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Nico Melamed con un centro al área.
84'
Corner,Almería. Corner cometido por Victor Aznar.
84'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Nico Melamed (Almería) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adri Embarba.
81'
¡Gooooool! Almería 3, Cádiz 0. Adri Embarba (Almería) marca de libre directo, remate con la derecha.
80'
Nico Melamed (Almería) ha recibido una falta en campo contrario.
80'
Falta de Pelayo Fernández (Cádiz).
78'
Cambio en Cádiz, entra al campo Roger Martí sustituyendo a Suso.
78'
Cambio en Cádiz, entra al campo Sergio Ortuño sustituyendo a Moussa Diakité.
77'
Cambio en Almería, entra al campo Patrick Soko sustituyendo a Thalys.
77'
Remate fallado por Nico Melamed (Almería) remate con la derecha desde fuera del área.
76'
Falta de Gui (Almería).
76'
Brian Ocampo (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
75'
Fuera de juego, Cádiz. Mario Climent intentó un pase en profundidad pero Dawda Camara estaba en posición de fuera de juego.
75'
Cambio en Almería, entra al campo Nico Melamed sustituyendo a Arnau Puigmal.
74'
Cambio en Almería, entra al campo Marcos Luna sustituyendo a Sergio Arribas.
71'
Remate fallado por Álex Centelles (Almería) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
70'
Falta de Andrés Fernández (Almería).
70'
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
69'
¡Gooooool! Almería 2, Cádiz 0. Sergio Arribas (Almería) convirtió el penalti remate con la izquierda.
68'
Cambio en Cádiz, entra al campo Efe Ugiagbe sustituyendo a José de la Rosa.
68'
Decisión del VAR: Otra Decisión Cancelada.
67'
Corner,Almería. Corner cometido por Iker Recio.
66'
¡Penalti fallado!Sergio Arribas (Almería) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la izquierda parado junto al lado derecho de la portería.
66'
Cambio en Cádiz, entra al campo Dawda Camara sustituyendo a Álvaro García Pascual.
65'
Decisión del VAR: Penalti Almería.
65'
Se reanuda el partido.
62'
El juego está detenido debido a una lesión Álvaro García Pascual (Cádiz).
62'
Remate parado. Thalys (Almería) remate con la derecha desde el centro del área.
62'
Penalti cometido por Álvaro García Pascual (Cádiz) con una mano dentro del área.
62'
Corner,Almería. Corner cometido por Mario Climent.
58'
Nélson Monte (Almería) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
58'
Falta de Daijiro Chirino (Almería).
58'
Brian Ocampo (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
57'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Nélson Monte.
56'
Falta de Álex Centelles (Almería).
56'
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
55'
Remate fallado por Federico Bonini (Almería) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.
55'
Corner,Almería. Corner cometido por Alfred Caicedo.
54'
Corner,Almería. Corner cometido por Alfred Caicedo.
52'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Arnau Puigmal.
51'
Corner,Almería. Corner cometido por Mario Climent.
50'
Thalys (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
50'
Falta de Brian Ocampo (Cádiz).
49'
Sergio Arribas (Almería) ha visto tarjeta amarilla.
49'
Falta de Iddrisu Baba (Almería).
49'
Brian Ocampo (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
48'
Remate fallado por Pelayo Fernández (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
47'
Gui (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
47'
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
45'
Cambio en Almería, entra al campo Iddrisu Baba sustituyendo a Dion Lopy.
Empieza segunda parte Almería 1, Cádiz 0.
45'+4'
Final primera parte, Almería 1, Cádiz 0.
45'+4'
Corner,Almería. Corner cometido por Victor Aznar.
45'+4'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Federico Bonini (Almería) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Sergio Arribas con un centro al área.
45'+3'
Corner,Almería. Corner cometido por Moussa Diakité.
45'+3'
Adri Embarba (Almería) ha recibido una falta en la banda izquierda.
45'+3'
Falta de Suso (Cádiz).
45'+2'
Corner,Almería. Corner cometido por Alfred Caicedo.
45'+1'
Corner,Almería. Corner cometido por Victor Aznar.
45'+1'
Remate parado por bajo a la izquierda. Sergio Arribas (Almería) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Adri Embarba.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'
Dion Lopy (Almería) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'
José de la Rosa (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
Falta de Dion Lopy (Almería).
43'
Falta de Nélson Monte (Almería).
43'
Álvaro García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
42'
Corner,Almería. Corner cometido por Youssouf Diarra.
42'
Remate rechazado de Adri Embarba (Almería) remate con la izquierda desde el centro del área.
41'
Corner,Almería. Corner cometido por Mario Climent.
39'
Gui (Almería) ha recibido una falta en la banda derecha.
39'
Falta de Brian Ocampo (Cádiz).
36'
Mano de Alfred Caicedo (Cádiz).
35'
Corner,Almería. Corner cometido por Youssouf Diarra.
31'
Remate fallado por Dion Lopy (Almería) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gui.
31'
Remate rechazado de Gui (Almería) remate con la derecha desde fuera del área.
29'
Remate fallado por Brian Ocampo (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
28'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Sergio Arribas.
27'
Corner,Almería. Corner cometido por Pelayo Fernández.
26'
Mano de Mario Climent (Cádiz).
23'
Remate fallado por Youssouf Diarra (Cádiz) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área tras un saque de esquina.
23'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Federico Bonini.
22'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Andrés Fernández.
22'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área.
21'
Falta de Adri Embarba (Almería).
21'
Youssouf Diarra (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
21'
Falta de Dion Lopy (Almería).
21'
Brian Ocampo (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Nélson Monte (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Brian Ocampo (Cádiz).
19'
Falta de Arnau Puigmal (Almería).
19'
Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Thalys (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Falta de Pelayo Fernández (Cádiz).
16'
¡Gooooool! Almería 1, Cádiz 0. Thalys (Almería) remate con la izquierda desde el centro del área.
15'
Falta de Álex Centelles (Almería).
15'
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Remate parado. Sergio Arribas (Almería) remate con la derecha desde el centro del área.
13'
Nélson Monte (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Álvaro García Pascual (Cádiz).
13'
Fuera de juego, Cádiz. Victor Aznar intentó un pase en profundidad pero Álvaro García Pascual estaba en posición de fuera de juego.
9'
Falta de Gui (Almería).
9'
Brian Ocampo (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Se reanuda el partido.
6'
El juego está detenido debido a una lesión Adri Embarba (Almería).
5'
Se reanuda el partido.
5'
El juego está detenido debido a una lesión Daijiro Chirino (Almería).
4'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. José de la Rosa (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Suso.
3'
Remate rechazado de Adri Embarba (Almería) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Thalys.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
