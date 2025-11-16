Un Cádiz CF sin pegada y en caída libre (3-0)

El Cádiz CF tiene un serio problema. Su inoperancia ofensiva es alarmante (la ocasión fallada por De la Rosa en el tercer minuto es un claro ejemplo de ello) y cuando no está excelso atrás, como en Almería, los empates se convierten en duras derrotas. No marcar ningún gol en los últimos cuatro encuentros ligueros es preocupante. Y eso que esta vez ocasiones se crearon, al menos en la primera media hora de juego, pero cuando todo se nubla arriba...

Esto es largo y todo puede pasar, pero en el Power Horse Stadium quedó todavía más claro que estar arriba no será sencillo y que el liderato del primer tramo era una mera ilusión. Así es porque cuando faltan algunas piezas, la diferencia se palpa. Por juventud, inexperiencia o lo que sea, pero se nota.

Porque no es cuestión de amor propio, de ímpetu, corazón o testiculina. El Cádiz CF lo pone todo, pero hay veces que se necesita algo más. Sobre todo cuando al otro lado hay adversarios como el equipo de Rubi.

Gaizka Garitano tenía que hacer cambios obligados por las ausencias de los internacionales Bojan Kovacevic y Tabatadze, pero también tiró de sorpresa y dejó a Sergio Ortuño en el banquillo. De inicio salieron Pelayo Fernández, De la Rosa y Yussi Diarra, aunque este último jugando como mediocentro junto a Moussa Diakité. Otra prueba del entrenador vasco en una sala de máquinas que va cambiando de piezas y no da con la tecla.

Y también lo hicieron Alfred Caicedo y Brian Ocampo, quienes mantuvieron su puesto en un equipo en el que los demás eran los habituales: Víctor Aznar, Iker Recio, Mario Climent, Moussa Diakité, Suso y Álvaro García Pascual.

Centelles, Gui Guedes, Puigmal y Thalys eran los cambios de Rubi. Entraban por Álex Muñoz, Dzodic, Nico Melamed y Patrick Soko, que llegaba a tiempo para estar como recambio. Lo demás fue lo previsible en un equipo atrevido que además se veía arropado por su público, con 1.700 banderas de regalo para celebrar el día de la provincia almeriense.

De la Rosa perdona y Pelayo regala

El Cádiz CF pudo romper su prolongada sequía a las primeras de cambio. Un pase sensacional de Suso, que volvía a la que fue su casa hace más de una década, dejaba prácticamente solo a De la Rosa. Chrino se había lesionado en la carrera (todo quedó en un susto) y el onubense lo tenía todo para marcar. Se le fue nublando tanto la vista que ni controló bien el balón ni definió correctamente en una jugada tan franca. Andrés Fernández se hizo demasiado grande ante un futbolista que no termina de romper. Y, claro está, esa jugada en el minuto tres acabó marcándole.

De la Rosa desperdició una clarísima ocasión en el tercer minuto de la cita. ARABA PRESS

Y es que es ahí donde falla principalmente este Cádiz CF (por poner un ejemplo, Adri Embarba y Arribas han marcado entre los dos más goles que todo el equipo gaditano a estas alturas de la temporada), que empezó enchufado, dando un paso al frente, sorprendiendo y proponiendo en un terreno nada sencillo. Poco llega y no convierte, dejando sin tanto premio su contundencia defensiva.

Diez minutos duró ese ímpetu amarillo. A partir de entonces se asentó el Almería sobre el césped, abrió el juego por sus bandas y empezó a exigir al Cádiz CF. Lo previsible. Entre centro y centro llegó el primer aviso de Sergio Arribas y la primera respuesta de Víctor Aznar.

Y no hizo falta apretar demasiado para conceder el primer gol. Se nota cuando Bojan Kovacevic o Iker Recio no están. Esta vez no estaba el serbio y Pelayo regaló el 1-0 recién pasado el primer cuarto de hora de la cita. Un pase inexplicable puso en bandeja la jugada a Thalys. El brasileño, ex del Palmeiras, se reivindicó ajustando el chut al poste, donde no llegada su compatriota Víctor Aznar. Mal pintaba el asunto en el Power Horse Stadium.

Si podía llegar algo de peligro era por la clase del capitán. Suso cogió una falta lejana, de esas que ya hicieron historia en Almería, e hizo trabajar a Andrés Fernández a ras de suelo. A continuación, el testarazo de Yussi Diarra tras el córner sacado por Brian Ocampo se fue rozando el poste. Esta vez el Cádiz CF sí tenía ocasiones, pero el gol tampoco llegaba.

O por algún destello de Brian Ocampo, que se quedó cerca de ver puerta llegando a la media hora de la cita. Pero la gran diferencia estaba en la pegada, esa que tienen los de Rubi y les falta a los de Gaizka. Y para estar arriba en la clasificación todo eso es vital, innegociable.

Antes de llegar al descanso, con un Cádiz CF cada vez más deslavazado e inoperante, llegó algún susto de un Almería que, sin hacer nada del otro mundo, se iba con ventaja en el marcador gracias a la diana de Thalys. La falta de puntería y el doble acierto de Víctor Aznar (esta vez le llegaron más de los que decía Rubi) tras un chut de Arribas y un testarazo de Bonini evitaban que la sangría fuese mayor. Y gracias.

Yussi Diarra volvió a la titularidad. ARABa PRESS

Víctor Aznar no puede con todo

Los segundos 45 minutos empezaron sin grandes variaciones. Los laterales del Cádiz CF no se dejaban ver arriba, la defensa estaba imprecisa, el centro del campo no funcionaba y arriba todo se basaba en alguna jugada a balón parado. Poco, muy poco. Lo mejor era que la desventaja era mínima.

Entonces llegó la polémica. Otra polémica más. El VAR llamó a Marta de Huerta de Aza para indicarle un controvertido penalti de Álvaro García Pascual por mano. El delantero malagueño, tan inofensivo otra vez en ataque, dejaba una ocasión en contra antes de dejar su sitio a Dawda Camara. Efe Aghama también entraba por un difuso De la Rosa.

Víctor Aznar lo despejó, pero Iker Recio, que había pisado el área antes del lanzamiento del delantero madrileño, evitó el posterior remate. Vuelta a los once metros, donde el brasileño no pudo hacer milagros: 2-0.

UD Almería 3 Cádiz CF 0 LaLiga Hypermotion. 14ª Jornada UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini, Centelles; Dion Lopy (Baba, 46'), Gui Guedes (Selvi, 85'); Arribas (Nico Melamed, 74'), Embarba, Arnau Puigmal (Marcos Luna, 74'); y Thalys (Patrick Soko, 76').

Cádiz CF: Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent; Moussa Diakité (Sergio Ortuño, 77'), Yussi Diarra; De la Rosa (Efe Aghama, 65'), Suso (Roger Martí, 77'), Brian Ocampo (Álex, 85'); y Álvaro García Pascual (Dawda Camara, 65').

Goles: 1-0: Thalys (16'); 2-0: Arribas, de penalti (68'); 3-0: Embarba (80').

Árbitros: Marta Huerta de Aza, palentina adscrita al comité tinerfeño de árbitros. A los mandos del VAR estará Óliver de la Fuente Ramos, árbitro adscrito al comité castellano - leonés. Vieron la cartulina amarilla los locales Nelson Monte, Dion Lopy y Sergio Arribas. Sin tarjetas para los cadistas.

Incidencias: Encuentro celebrado en el Power Horse Stadium de Almería, con una notable presencia de seguidores del Cádiz CF en las gradas. 13.884 espectadores vieron en directo el encuentro entre ambas escuadras andaluzas.

A la desesperada entraban Sergio Ortuño y Roger Martí por Moussa Diakité y Suso en los últimos minutos. Ya no había mucho que hacer. Menos todavía cuando Adri Embarba la colocó cerca de la escuadra (3-0) con una falta desde la frontal.

El cuarto no llegó porque Víctor Aznar, que sostuvo al Cádiz CF una vez más, evitó la diana de Nico Melamed en un par de ocasiones.

El guardameta Víctor Aznar no pudo evitar la goleada en Almería. ARABA PRESS

Ni con Andrés Fernández fuera de la portería pudo recortar distancias el Cádiz CF, ya con Álex sobre el rectángulo de juego, pidiendo Efe Aghama un posible penalti que esta vez no se concedió.

Polémicas arbitrales a un lado una semana más, los árboles no pueden impedir ver el bosque y este Cádiz CF necesita más, bastante más. Sobre todo arriba. Ser sexto al terminar el encuentro no es un fiel reflejo del equipo en las últimas jornadas. Sin pegada arriba todo es más complicado. Más aún cuando atrás no se consigue la excelencia y el equipo acaba desdibujado.

El primer gran mazazo de la temporada tenía que llegar y ha llegado. Las sensaciones no pueden ser peores. El equipo que ilusionaba no hace mucho tiempo necesita reactivarse cuanto antes.

