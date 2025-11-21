Gaizka Garitano: «Un entrenador siempre depende de las victorias»

Gaizka Garitano está contento porque «es el primer partido en el que está disponible toda la plantilla» (salvo Fali). Tiene para elegir el entrenador del Cádiz CF para intentar superar la mala racha de resultados.

A fin de cuentas, «estamos sextos y vamos a intentar seguir ahí». Apunta el técnico vasco días después de las declaraciones Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, en las que elevó el listó de exigencia del equipo en los micrófonos de la Cadena COPE durante el programa 'El Partidazo'. Se habla de algo más de la permanencia, se mira al 'play off`' de ascenso a Primera.

Para ello el entrenador debe sentirse arropado y reforzado. Así se siente Gaizka Garitano tras otras declaraciones, en este caso las de Juan Cala, en la Cadena SER. «Agradezco la confianza del 'presi' y de Juan (Cala). La continuidad al final depende de los resultados. Somos un equipo joven, con un proceso de renovación que necesita un poco tiempo, aunque sabemos que en el fútbol no existe. Un entrenador depende de ganar», apunta el norteño.

Y apostilla: «Tengo la confianza total del club y siempre trabajo igual. Claro que me gustaría seguir, siempre y cuando las cosas estén bien. Lo importante es que todos estén contentos».

«Todos pasamos rachillas malas y es normal. Ahora llevamos algunas semanas sin ganar, pero estamos tranquilos y trabajando bien. Lo importante es rehacerse y volver a ganar» continúa Gaizka Garitano, quien asume que «siempre habrá momentos con más críticas porque son cosas normales en una competición tan larga e igualada. Tendremos que sufrir, pero también podemos disfrutar».

El entrenador del Cádiz CF apunta: «Llevamos varios partidos con media hora muy buena, pero no hacemos gol. Nos pasó en Almería y frente al Valladolid. Si nos ponemos por delante tenemos mucho ganado».

Y valora aspectos que se pueden mejorar: «La mitad de los córners que nos sacan son muy evitables. Tenemos que mejorar eso. Hoy hemos trabajado en esos despejes».

Preguntado por la adaptación de Sergio Ortuño, que el otro día fue suplente en Almería, Gaizka Garitano aclara: «Yo jugaba donde juega Sergio Ortuño y me daba igual jugar en el perfil derecho o izquierdo. Con todos los respetos del mundo no es lo mismo jugar en el Eldense que hacerlo en el Cádiz CF. Aquí hay más responsabilidad, hay que hacer más cosas y dar un nivel más alto. Es normal que a muchos jugadores jóvenes les esté costando. Él ya hace tiempo que está jugando bien y está mejorando cada día, pero es verdad que le costó en su momento. A mí me pasó cuando me fui del Eibar a la Real Sociedad. Es cuestión de acostumbrarse».

Cuidado con la Cultural Leonesa

Sobre la Cultural y Deportiva Leonesa, rival del Cádiz CF este domingo a las 16-15 horas, Gaizka Garitano señala: «Están mejorando desde que los ha cogido Cuco. Ellos bien y ganaron el otro día al Málaga».

Al tiempo que avisa que a domicilio también son muy peligrosos los leoneses: «Fuera de casa han hecho resultados muy buenos como ganar en Valladolid o Santander y marcar cinco goles en Zaragoza. Es un equipo bueno como todos los de la categoría. Dependerá de cómo estemos para aspirar a la victoria. Si estamos bien somos muy buen equipo».

Para terminar, Gaizka Garitano puntualiza: «Arriba tienen jugadores de talento y verticales, pero también son sólidos cuando defienden el resultado. Son un buen equipo y están creciendo».