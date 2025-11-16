Las notas del Almería - Cádiz

La vuelta de Gaizka Garitano al estadio donde trabajó no hace tanto terminó convertida en una experiencia amarga. El Cádiz apareció en los Juegos Mediterráneos (ahora UD Almería Stadium) con un ataque sin vida, como si cada avance se quedara a medio camino, y además se hundió por fallos impropios de un equipo que había hecho de la solidez su mayor escudo en el arranque de la temporada. En Almería, esa fortaleza se evaporó y desembocó en una derrota que hace mucho daño en el cadismo y que profundiza aún más en la crisis de resultados que venía protagonizando el equipo en las últimas jornadas.

Gaizka Garitano afrontó el partido condicionado por varias ausencias de peso. Kovacevic, Iza Carcelén, Tabatadze y Ontiveros no estaban disponibles, lo que obligó al técnico a retocar su alineación inicial. Para el centro de la defensa apostó por la pareja formada por Pelayo Fernández e Iker Recio, mientras que Yussi Diarra ocupó el puesto de Ortuño en la medular. En la parcela ofensiva, de la Rosa arrancó como titular en el costado izquierdo, con Ocampo actuando entre líneas y Suso encargado de la banda derecha.

Ya en la segunda mitad y con una desventaja de dos tantos, el técnico dio entrada a jugadores de ataque para tratar de acercarse al empate. Nada más lejos de la realidad, porque lo que llegó fue el tercero de Adrián Embarba para sentenciar una tarde tremendamente aciaga del Cádiz en Almería.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Notable Fue, una semana más, el mejor del Cádiz. Y eso no es una buena noticia para los amarillos. Mantuvo vivo al equipo en el tramo final del primer tiempo y paró el penalti a Arribas. No pudo detener el lanzamiento en el segundo intento. Puso fin a una racha de tres porterías a cero consecutivas. Alfred Caicedo Suficiente Tan intenso y luchador en defensa como discreto con el balón en los pies. En términos defensivos hizo un partido digno en el que tuvo que multiplicarse constantemente por la falta de ayudas en su banda. Pelayo Fernández Insuficiente El central gallego se convirtió en protagonista involuntario del partido al cometer un error imperdonable que le costó muy caro al equipo. El defensor continúa sin aprovechar las oportunidades, deja muchas dudas y acentúa aún más los problemas del Cádiz cuando no está Kovacevic. Iker Recio Suficiente Le señalaron una falta que no era que desembocó en el golazo de Embarba para sellar la derrota amarilla. Este Cádiz pierde mucho sin la pareja formada por el toledano junto al central balcánico. Mario Climent Insuficiente El nivel del lateral comienza a ser preocupante porque cada jornada se aleja mucho más de aquel futbolista que maravilló con una irrupción espectacular hace ya casi un año. Es uno de los grandes perjudicados por lo que plantea el equipo en ataque. Moussa Diakité Suficiente Es muy criticado por sus errores con el esférico. Es cierto que los tiene, y que tiene un gran margen de mejora en ese aspecto. Sin embargo, parece que es fundamental para tener presencia en la medular. Fue una víctima más del poco control que hubo en el partido desde el centro del campo. Yussi Diarra Bien Fue la gran novedad en el once amarillo. El maliense sustituyó a Sergio Ortuño en la medular y fue de lo más destacable del Cádiz en Almería. Suso Insuficiente De más a menos. Actuó por la banda derecha, aunque con libertad para interiorizar su posición. Asistió a Dela en la más clara de los amarillos y protagonizó un disparo lejano que repelió Andrés Fernández. Muy poca influencia de un jugador llamado a ser mucho más diferencial. Brian Ocampo Insuficiente Repetía titularidad, esta vez en la mediapunta, y no tuvo apenas incidencia en el juego del equipo. Algún destello puntual que de poco sirvió. Otro jugador que, por calidad, debería ser mucho más determinante en un Cádiz que muestra una preocupante incapacidad en ataque. De la Rosa Insuficiente Tuvo una ocasión tremendamente clara en el minuto 3 que desaprovechó con una definición que dejó bastante que desear. Son oportunidades que no se pueden perdonar. Jugó por la banda izquierda para ayudar en tareas defensivas. Álvaro García Insuficiente Uno de los partido más pobres del delantero, que ni pudo contar con alguna ocasión ni sacó su versión más productiva a la hora de pelear con los centrales. Una mano dentro de su propia área provocó el penalti con el que el Almería hizo el segundo tanto. Efe Aghama Suficiente Muchos lo esperaban en el once titular. Tuvo minutos con el partido ya sentenciado y puso algo de electricidad. Pidió un penalti por manos que no se señaló. Dawda Camara Insuficiente Sustituyó a Álvaro García Pascual con el partido muy complicado. Aún no ha tenido una participación destacable en el Cádiz. Sergio Ortuño Suficiente Sorprendía que el centrocampista partiera como suplente en Almería. Entró al final del choque y al menos añadió garra y amor propio a la medular. Álex Fernández Suficiente Cuesta entender que un futbolista de su calidad y de su trayectoria salte al campo con un marcador tan adverso. Roger Martí Suficiente Tuvo unos minutos testimoniales. Sigue contando con la confianza de Gaizka Garitano.