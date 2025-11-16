Garitano: «Todos los detalles han caído en nuestra contra»

El regreso de Gaizka Garitano a la que fue su casa hace un par de temporadas fue de todo menos agradable. El Cádiz volvió a regalar, una semana más, su versión más insípida en ataque y, por si fuera poco, fue víctima de unos errores que no estaba acostumbrando a protagonizar. Porque si algo estaba caracterizando a los amarillos en este inicio liguero era la fortaleza defensiva, pero en Almería brilló por su ausencia. Pelayo Fernández tuvo un error muy importante en el tanto inicial de Thalys minutos antes de que de la Rosa no acertara en un mano a mano clarísimo. Ya en la segunda mitad, Arribas anotó desde los once metros un penalti por mano de Álvaro García Pascual y selló una derrota que se haría aún más grande con el golazo de Embarba.

Tras el encuentro, Gaizka Garitano atendió a los medios de comunicación y defendió que el inicio de partido de los suyos entraba dentro del plan correcto de partido. «Hemos entrado muy bien, hemos tenido la ocasión de Dela, hemos estado bien, creo que en el descanso podíamos habernos ido perfectamente con otro resultado«. Pero el error de Pelayo Fernández mandó al traste lo programado. «Al final el primer gol ha sido como ha sido, el otro ha sido un penalti por unas manos y el otro de una falta, en jugada creo que no ha sido ninguna. Ellos tienen el equipo que seguramente más calidad tiene de la categoría».

«Hemos regalado, cosa que no hacemos nunca, un gol en la salida de balón. Creo que en esos momentos estábamos siendo mejores que el Almería durante bastante tiempo. Luego el segundo gol ya nos ha hecho daño y ahí se ha visto ya la diferencia entre los dos equipos, que es considerable. Hay que seguir, no era un partido fácil, en el cual los detalles han caído todos en contra nuestra, también las decisiones arbitrales«, explicaba Gaizka Garitano.

Porque las decisiones arbitrales, sin que en ningún momento sirvan como excusa ante el negligente partido de los amarillos, marcaron una semana más el duelo del Cádiz. Algo en lo que no quería entrar Garitano: «No voy a decir nada porque ya me calenté el otro día con el arbitraje que tuvimos y con el de hoy prefiero no decir nada«. De hecho, evitaba conocer detalles sobre el motivo de la repetición del penalti en el segundo tanto indálico. »No quiero que me explique nadie nada, lo que quiero ya es pensar en el siguiente partido y estas explicaciones no me sirven para nada«.

Por último, Gaizka Garitano fue cuestionado por la crisis de resultados que está atravesando el equipo. «Hemos empezado la liga muy bien, incluso llegamos a ser líderes y eso nos marca un poco en la exigencia. Tenemos que seguir intentando estar ahí arriba y recuperarnos con victorias. Ahora mismo no las estamos encontrando. Hay que seguir, el equipo venía en buena línea y ahora hemos venido también a un campo en el que no es fácil puntuar», finalizaba el técnico.