Sobrino no tomará el relevo que Alejo dejó en Carranza

La Cultural y Deportiva Leonesa llega este domingo a Carranza con la sonrisa en el escudo después de conseguir el pasado lunes los tres puntos en su estadio ante el Málaga en un encuentro que se convertía en el último de Pellicer como entrenador del equipo de la capital de la Costa del Sol. Otro más a la calle.

El triunfo (1-0) le ha permitido a los leones sacar un poco la cabeza de los puestos bajos ya que se encuentran, con 17 puntos, clasificados en la decimoquinta plaza con dos puntos por encima del descenso que marca el Granada de Pacheta, otro que quiere evitar el paro.

Rubén Sobrino forma parte de la plantilla de la Cultural después de ser despedido por el Cádiz CF el pasado 1 de septiembre. Su salida le ha permitido firmar por el club norteño, donde tiene contrato para esta temporada nada más.

El atacante manchego fue un pedido de Cervera, que lo catalogó como un 'Fernando Torres low cost'. A esto le contestó el de Daimiel con goles y, sobre todo, mucho, mucho sacrificio. Ese mismo que le valió para contar con el respeto y hasta el cariño de una afición a la que desquició no pocas veces por su falta de gol. Llegó al Cádiz CF como cedido y se quedó tras firmar y dejar el Valencia después de una temporada de ensueño en Primera defendiendo los colores del Alavés.

Sobrino ha estado en Carranza cuatro temporadas y media y ha formado parte de esa plantilla que hizo historia ascendiendo, manteniéndose tres años en Primera y finalmente dando pena en Segunda. Lo que viene a ser un ciclo desde el dorado hasta el ocaso. Ahora, meses después, su vuelta se veía en el calendario y bien podría haber tomado el relevo que dejó en el césped de Carranza otro artífice de esos mismos logros, el pucelano Iván Alejo, si bien este no dejó tanto aprecio en las gradas tal y como se pudo comprobar ante el Valladolid hace ya para dos semanas.

El excadista jugó 160 partidos oficiales con la elástica amarilla y marcó un total de trece goles. En su nuevo equipo, recién ascendido, suma una decena de encuentros y ha marcado un tanto. Habría sido interesante ver el recibimiento que hubiera tenido en la que fue su casa, sin embargo, una lesión el cuádriceps derecho le impedirá estar sobre el terreno de juego de Carranza. Debido a esa lesión se ha perdido ya el encuentro de este pasado lunes frente al Málaga y le queda por delante una recuperación que lo llevará a estar en el dique seco alrededor de ocho semanas más.