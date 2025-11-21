Ziganda: «Hay que trabajar mucho y bien contra un equipo como el Cádiz CF»

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ha celebrado la habitual rueda de prensa previa al choque de la jornada antes de emprender viaje a Cádiz, una ciudad que conoce algo tras su pésimo recuerdo que tuvo al frente del Xerez de Primera División que él mismo se encargó de devolver a Segunda pese al cuasi milagro que iba consiguiendo Gorosito, su sucesor en Chapín.

De aquello ya ha pasado muchísimos años y el entrenador navarro vuelve al sur de España tras ganar con su 'Cultu' el pasado lunes al Málaga (1-0) en una victoria que sacaba a los leoneses de los puestos de descenso. Por eso, el otrora delantero del Osasuna y Athletic de Bilbao -donde convirtió su apellido poniéndole la Z por la C- cree que su actual equipo llega «en buena dinámica, con buen ánimo y buena energía», a pesar de la corta semana de trabajo que han tenido.

El técnico confirmó que el croata Barzic se ha reincorporado «bien de su selección y ha entrenado sin problemas», y repasó el estado físico de varios jugadores tocados: «Dani (Paraschiv), Bicho y Pibe, si tuviéramos que jugar el domingo el último partido de Liga, jugarían. La clave está en lo que quisiéramos arriesgar».

Ziganda no dio pistas sobre su once después de la última victoria en el reino de León. «Podemos repetir once, o no», dijo. Eso sí, tiene a su rival en la cabeza y así se lo ha avisado a sus jugadores. «El Cádiz CF es un equipo con mucha calidad. Ahora han tenido unos partidos con pocos goles, pero es un equipo muy difícil de batir, que hace las cosas con mucho orden y con mucha calidad», destacó.

«Hay que trabajar mucho y bien contra un equipo como el Cádiz CF. Es un equipo súper serio, que no encaja y que no se rinde nunca», subrayó.

Tiene a su delantero brasileño Ribeiro en racha tras el gol de la victoria que marcó ante el Málaga y hace dos semanas frente al Mirandés. Precisamente, sobre el carioca, preguntó la prensa y una eventual salida en enero pese a que la primera vez que fue titular fue el pasado lunes. «No nos planteamos que Lucas Ribeiro pueda salir en el mercado de invierno», negó en rotundo.

«Creo que ha sido bueno seguir los tiempos que hemos seguido con él hasta que le llegó la titularidad en la última jornada. Lo volveríamos a hacer igual», explicó sobre el paulatino recorrido que está teniendo el atacante sudamericano.

Para Ziganda, la defensa es el mejor ataque. «Para tener opciones de sacar adelante los partidos hay que ser muy sólidos atrás. Después ya entran otros factores. A todos los equipos les cuesta hacer goles».

Aun así, Ziganda subrayó la capacidad competitiva de los suyos mirando al desplazamiento a tierras gaditanas: «Tenemos condiciones para pelear todos los partidos», afirmó antes de un duelo marcado en rojo en el calendario culturalista.