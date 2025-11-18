Vizcaíno le sube el listón a Garitano

No es Manuel Vizcaíno un presidente que se deje mover por impulsos pese a su grandilocuencia a la hora de dar titulares. No, no lo es. Ni con sus jugadores, ni mucho menos con sus entrenadores, a los que ha mantenido siempre hasta el último momento en el que ni sus más allegados llegaban a comprender su insistencia por mantenerlos. Véase el caso de Paco López.

Sin embargo, esta pasada madrugada del martes, en el teatro portuense Muñoz Seca y junto a Juanma Castaño, de Cope, el sevillano contestaba a la pregunta de «¿para qué tiene equipo el Cádiz CF?» con una respuesta en la que le subía públicamente el listón a su entrenador. «En una clasificación lógica, con la plantilla que tenemos deberíamos esta luchando por el 'play off' de ascenso, pero tenemos que ser conscientes que para eso primero tenemos que conseguir 50 puntos. Tenemos una plantilla con jugadores jóvenes, pero arriba tenemos gente contrastada y que cuando aparezcan estaremos dónde tenemos que estar», decía Vizcaíno.

Sobra decir que en estos momentos la presidencia cadista ni se plantea discutir siquiera a Garitano, un entrenador al que el máximo dirigente alaba cada vez que puede. No obstante, sus palabras recién pronunciadas, y con el equipo en la sexta posición, marcan una exigencia antes no vista tan claramente. Afirmar que hay plantilla suficiente para competir por los 'play off' viene a ser como un límite, una meta, un objetivo que Vizcaíno le acaba de meter para toda la temporada. Por eso mismo, todo lo que sea descolgarse peligrosamente de esta sexta plaza originaría los lógicos debates en una afición en la que ya se encuentran muchos escépticos y cada vez más críticos con la labor de un entrenador que no engancha a la mayoría.