El presidente del Cádiz CF se moja al fin con el objetivo real: «Tenemos jugadores contrastados»

El Cádiz CF pasa ahora mismo por el peor momento desde que comenzara la temporada a mediados del mes de agosto. Aunque no hace mucho el conjunto cadista lograba ser líder durante una jornada y sumar varias semanas sin conocer la derrota, el devenir de las últimas fechas ha deparado un bajón del equipo que alcanza las cinco jornadas sin conocer el triunfo y lo que es quizás peor cuatro encuentro sin lograr marcar un solo gol.

Con todo, en el seno de la entidad reina la absoluta y lógica tranquilidad. Se considera esta dinámica un bache dentro del transcurso de una temporada que comenzó quizás mejor de lo previsto viendo la reforma de la plantilla cadista a la que se acometió el pasado verano. El Cádiz CF sigue en puestos de 'play off' y eso habla ahora mismo que el comienzo de Liga no es malo a pesar de los resultados de las últimas semanas.

Eso sí, y una cosa no quita la otra, el presidente del club, Manuel Vizcaíno, entiende que esta dinámica se tiene que cortar lo antes posible y el domingo ante la Cultural Leonesa se presenta una oportunidad esplendida para volver a ganar como sea.

Y precisamente el presidente ha hablado del objetivo real de esta plantilla. Aunque en más de una ocasión se le ha interpelado buscando el titular lógico de cara a los aficionados y periodistas sobre las aspiraciones del conjunto gaditano esta temporada, el dirigente siempre había hablado de los famosos y manidos 50 puntos como mirada en el horizonte. Sin embargo, su intervención en un programa de índole nacional con mucho público presente ha hecho que el presidente vaya un poco más.

Y es que Vizcaíno respondió con sinceridad en El Partidazo de COPE, programa que este lunes se emitía en el Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María. Ante la pregunta de Juanma Castaño, ¿el Cádiz para que tiene equipo?, el presidente cadista dijo lo siguiente: «En una clasificación lógica, con la plantilla que tenemos deberíamos esta luchando por el play-off de ascenso, pero tenemos que ser conscientes que para eso primero tenemos que conseguir 50 puntos. Tenemos una plantilla con jugadores jóvenes, pero arriba tenemos gente contrastada y que cuando aparezcan estaremos dónde tenemos que estar», afirmó el presidente amarillo.

La salida a Bolsa: «Queremos subir el límite salarial»

Un programa en el que Manolo Vizcaíno explicó con detalle en que consiste la salida a bolsa que va a efectuar el club andaluz. El presidente del equipo gaditano explica que «un club de fútbol no solo los fines de semana tenemos que centrarnos en la actividad deportiva. Con los fondos CVC, creíamos que teníamos que buscar otro tipo de actividad que estuviera menos ligada al resultado deportivo».

Vizcaíno recordó que «vamos a construir un recinto en el Puerto de Santa María, algo parecido al Roig Arena pero más grande, para 40.000 personas, la diferencia de este centro de eventos respecto a un estadio, es que el deporte no va a ser la función principal, aunque se puedan realizar. Va a ser algo modular para que se adapte a los eventos en el sur de España, todo ello propiedad del Cádiz CF«.

El presidente destaca que al final lo importante es conseguir también ingresos que se vean en el terreno de juego. "Somos la cuarta empresa en España que cotiza en el Nasdaq. El único objetivo es subir el límite salarial del club, hablamos de 15-20 millones de euros que le pueden entrar en el club y esa cantidad supone hasta ocho jugadores más de nivel que podría tener el nivel para dar el salto".

