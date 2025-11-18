Cala quiere renovar ya a Garitano

Fue el primero en pedir disculpas tras la goleada del pasado fin de semana en Almería y también debe estar siendo de los primeros en querer tapar los errores que se hayan podido cometer en la planificación de una plantilla que poco a poco está dejando ver sus vergüenzas. De todo ello es consciente Juan Cala, coordinador general de la dirección deportiva del Cádiz CF, que este martes ha pasado por la tertulia de Radio Cádiz en el restaurante Arsenio Manila.

El directivo recordó que este verano el Cádiz CF afrontó una reconstrucción profunda, con la salida de quince jugadores y la llegada de otros tanto, dando forma a un proyecto a medio plazo con cimientos más claros y un rumbo definido para los próximos dos o tres años. «Hemos dado un giro de 180 grados en el proyecto, dejando claro dónde queremos estar y cómo queremos construir el equipo», señaló Cala en primera instancia.

A pesar de un gran inicio liguero, el equipo amarillo está pasando por una mala racha de resultados y sensaciones menos positivas. Ante esto, Cala destacó la importancia del trabajo diario y de la confianza en los jugadores que aún no han aparecido plenamente: «Estamos satisfechos con lo que vimos al principio de la temporada, y confiamos en que aquellos jugadores que necesitan más tiempo irán apareciendo y nos ayudarán a subir el nivel colectivo».

Sobre el rendimiento del equipo, el coordinador apuntó que la defensa ha sido sólida, mientras que la parte ofensiva sigue siendo un área de mejora. Algo en lo que coincide con Gaizka Garitano. «Buscamos equilibrio entre defensa y ataque, y esperamos que los jugadores de medio campo hacia adelante sigan creciendo y aportando al equipo», añadió.

En cuanto al último partido ante el Almería, Cala señaló que hasta el 1-0 el encuentro estaba igualado ante un equipo imponente, pero reiteró la confianza plena en el proyecto: «No dudamos absolutamente nada del proyecto porque siempre hemos dicho que es a medio plazo», dijo curándose en salud. Y es que, recordó que la plantilla está «en plena reconstrucción y, como ya se ha dicho hasta la saciedad, es un proyecto a medio plazo; sabemos en qué nos equivocamos y ya estamos poniendo soluciones».

Con una mirada al futuro, Cala aseguró que el club sigue trabajando con paciencia y decisión, confiando en que los cimientos puestos durante la reconstrucción darán sus frutos a medida que avance la temporada. Además, adelantó que la idea en el mercado de invierno es «traer a un delantero».

Entre otros aspectos, Juan Cala dejó claro su gran afinidad con Gaizka Garitano. De hecho, ha comentado durante la entrevista que ha hablado con Manuel Vizcaíno para estudiar la renovación del entrenador para así darle mayor estabilidad al día a día del entrenador vasco, que concluye contrato esta temporada. «Queremos darle estabilidad en el futuro a Garitano. Le he trasladado al presidente la posibilidad de renovarle», manifestó convencido.

