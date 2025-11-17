Cala tiene «confianza plena» en la plantilla

La dura derrota en Almerá ha salpicado mucho. Además, cuatro encuentros consecutivos son mucho sin ver puerta y desde los despachos del club comienzan a percatarse de que el personal empieza a criticar más de lo normal. Y lo ven justificado. De hecho, el coordinador de la dirección deportiva del Cádiz CF, Juan Cala, no tardó en lanzar un mensaje a través de su cuenta personal de X para pedir, ahora más que nunca, unidad en esta primera gran crisis de un equipo que pese a todo se encuentra en la sexta posición gracias al magnífico arranque liguero que le ha dado un colchón clave para no estar ahora en profundidades nada deseables.

«En los momentos difíciles es cuando más unidos tenemos que estar. Sabemos lo que somos, reconocemos lo que debemos mejorar y confiamos en lo que estamos construyendo. El camino no es sencillo, pero seguimos de pie, trabajando con convicción, queda mucho, confianza plena», escribió el otrora futbolista.

Por supuesto, Cala no se olvidó de los cadistas desplazados a Almería. «Gracias a los desplazados a Almería por el apoyo, el domingo que viene tenemos otra cita en nuestro estadio con nuestra gente para iniciar entre todos otra bonita racha, cero dudas, mucho ánimo a todos. A seguir», dijo de cara al encuentro de la jornada que viene ante la Cultural Leonesa, equipo en el que milita el excadista Rubén Sobrino.

