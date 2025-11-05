Raúl Pereira: «Gaizka Garitano te da mucha confianza. No mira el DNI para alinearte»

No hace falta estar mucho tiempo en El Rosal para saber que Raúl Pereira es muy querido en el Cádiz CF. Apenas unos minutos bastan para comprobarlo. Es uno de los integrantes de la nueva camada de canteranos que intentan aprovechar su momento en el fútbol profesional. «¿Quién nos lo diría el año pasado», le comentaba el algecireño a Juan Díaz el pasado domingo a volver de Andorra. De lateral a lateral. Ilusión a raudales para unos jóvenes a quienes nadie les gana en hambre de éxitos.

Un lustro lleva ya Raúl Pereira en El Rosal desde que llegara en pleno Covid y siendo cadete. Entonces lo hizo como un extremo que veía puerta con cierta facilidad y que tenía a Neymar Jr. como ídolo. Ahora, sin perder su punto ofensivo, se curte en el lateral a base de muchísimo trabajo. Nadie mejor que él sabe lo que cuesta llegar después de formarse en su humilde barrio y en el Loluba, su club algecireño de toda la vida.

Sensato, coherente y con la cabeza bien amueblada, si algo tiene claro Raúl Pereira es que de los veteranos hay que observar y aprender. Ya lo hizo en Sanlúcar de Barrameda siendo juvenil y ahora busca seguir el mismo camino en el primer equipo del Cádiz CF, donde quiere hacer carrera.

Un futbolista veloz como los coches que tanto le apasionan, pero que sabe medir muy bien los tiempos a pesar de su juventud.

- ¿Cómo está siendo su primera temporada en el fútbol profesional? ¿Cómo ha sido ese estreno? Hace muy poco jugaba usted en el filial.

- Cuando estás en el filial subes a entrenar y aprendes, aunque es muy diferente cuando te ves ahí en partidos de este calibre. Cuando tocas el primer balón se olvida todo. No escuchas nada, y eso que el estadio aprieta, pero me centraba nada más que en mí y en el balón. Fue muy ilusionante. Es un sueño cumplido.

- El cambio es brusco. De descender con el Cádiz CF Mirandilla a la Tercera RFEF a debutar con el primer equipo del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion.

- Totalmente. Es una locura, pero al final es fruto del mérito y del trabajo. Nadie va a regalarte nada. Siempre hay que seguir trabajando. Ya se lo decía a mis compañeros del filial, pese al descenso, y es que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Luego las cosas llegarán o no, pero cada uno tiene que dar el máximo.

- ¿Cuándo le comunicaron que formaría parte de la primera plantilla del Cádiz CF y cuál fue su reacción?

- En la pretemporada se decidía si me quedaba o si salía cedido a algún equipo. Hice buenos partidos en verano y logré convencer a los responsables de la configuración de la plantilla. Juan Cala dijo que yo tendría que hacer buenos partidos en el verde para quedarme y los hice. Por eso estoy aquí tras habérmelo ganado a pulso. Me lo comunicaron al final de la pretemporada y fue una sensación increíble porque se valoraba el trabajo que había realizado.

Raúl Pereira ya ha sido titular con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

- Por aquel entonces tenía mucha competencia porque Mario Climent era el lateral izquierdo titular y Matos aún no había salido al Ceuta.

- Así es. Yo me centré en trabajar y hacer lo que estaba en mi mano. Luego hay cosas que uno no puede controlar y entonces que pase lo que tenga que pasar. Así es el fútbol.

- Ya hace cinco años que llegó a la cantera del Cádiz CF, en pleno Covid, pero también estuvo un tiempo cedido en el Atlético Sanluqueño. ¿Cómo fue la experiencia en El Palmar? No jugó casi nada, pero imagino que esa experiencia le curtió, ¿verdad?

- En ese corto espacio de tiempo aprendí muchísimo. Te das cuenta de lo que es el fútbol semiprofesional o profesional, ya estás en vestuario de hombres y no de niños. Y mire que apenas jugué, pues llegué siendo juvenil. Aprendí una barbaridad estando callado y observando.

De extremo a lateral

- ¿Cómo es su relación con Mario Climent?

- Muy buena. Es una competencia sana que nos sirve a los dos para crecer.

- ¿Es un buen espejo para mirarse?

- Para mí es un referente. Es mayor que yo y me ayuda bastante. Voy cogiendo de él y de todos los compañeros lo que me puede ayudar a mejorar. Hay que ser humilde. Todos me pueden enseñar y aportar.

- Parece que por unas u otras razones vuelve a tener peso la cantera en el primer equipo. Ahí están los ejemplos de Víctor Aznar, Moussa Diakité, De la Rosa, el suyo e incluso el de Juan Díaz.

- Si nos están subiendo y estamos dando resultados, nosotros también abrimos la puerta a la cantera. Si los que ahora subimos no damos el callo, al final no van a confiar en nosotros. Al final, de alguna manera, somos un espejo para ellos. Hay chavales que vienen empujando fuerte y con muchas ganas. Hay que darles confianza.

- El filial está que se sale. Ese 7-1 al Castilleja, invictos en LaLiga...

- Lo están haciendo muy bien. Me alegro muchísimo y disfruto con ellos porque tengo muchos amigos ahí.

- ¿Siempre fue Raúl Pereira lateral izquierdo?

- No, no, no. Yo era extremo izquierdo cuando llegué al Cádiz CF. Era cadete de segundo año en la División de Honor. Entonces había competencia porque algunos compañeros venían de las canteras de Barça y Real Madrid, pero yo quería jugar como fuese. El míster me dio la posibilidad de probar como lateral izquierdo, al principio no me gustaba porque estaba fuera de mi posición, pero al final un jugador tiene que estar para el equipo. Ahí empecé mi evolución. Tanto que el siguiente año, ya en juveniles, alterné el lateral y el extremo. Finalmente, el tercer año en la cantera ya fui lateral izquierdo. Y ahí me he quedado.

Raúl Pereira lleva un lustro curtiéndose en El Rosal. ANTONIO VÁZQUEZ

- Un lateral más ofensivo que defensivo. No hay dudas.

- Totalmente. Soy mucho más ofensivo que defensivo, aunque intento crecer en todos los sentidos.

- Hablando de defensivo y ofensivo. El equipo está ahora muy sólido atrás y arriba cuesta un mundo crear ocasiones y marcar. En la pretemporada parecía que iba a ser al revés vista la configuración de la plantilla.

- Las cosas llegan y hay diferentes partidos y momentos. Son etapas. Lo importante es ser un bloque. Los primeros defensores son los atacantes. Y los defensores también son importantes arriba. Poco a poco se irá mejorando. El fútbol es un juego de equipo.

- Lo que sí queda claro es que a Gaizka Garitano no le tiembla el pulso con los jóvenes, ¿verdad?

- Él nos da la confianza y no mira el DNi ni la cartilla de nadie. Si tiene que poner a alguien por trabajo y merecimiento no le va a temblar la mano. Se ha visto con Víctor Aznar, con Moussa, conmigo, también con Juan Díaz.

- ¿Ha hablado con Juan Díaz estos días?

- Sí, claro que sí. Cuando terminó el encuentro en Andorra me senté con él en el autobús y se lo dije: '¿quién nos lo diría el año pasado?' Estamos flipando porque es un sueño cumplido.

«Luis Simón y Sergio Niza pueden ser los próximos»

- Usted que conoce bien a los jugadores del filial. Además de Juan Díaz, ¿quién podría dar el salto al primer equipo? Quédese con algunos.

- Ha llegado nuevo pero Luis Simón está que se sale. Lo he visto entrenar y lo he visto en los partidos porque me gusta verlos. Si le dan la oportunidad puede aportar. Y también Sergio Niza, que lleva bastantes años en El Rosal a muy buen nivel y ahora está en un gran momento.

- Ahora llega una parte muy dura del calendario con partidos frente a los equipos de arriba de la clasificación. ¿Es hora de saber a qué puede aspirar realmente este Cádiz CF?

- Tenemos que dar un golpe sobre la mesa. Iría partido a partido.

- ¿Hay algún objetivo marcado dentro del vestuario?

- Vamos partido a partido, intentando sacar todos los puntos que podemos.

- Viene el Valladolid y si juega es posible que le toque verse las caras con Iván Alejo. No parece que vaya a ser el mejor de los recibimientos el próximo domingo... El morbo está servido.

- No lo conozco mucho como persona, aunque he entrenado con él algunas veces. También me jugué contra él cuando yo estaba en el Atlético Sanluqueño en una cita ante el Cádiz CF. Yo iré a lo mío, a hacer mi trabajo si me toca jugar. Esto es fútbol.

- ¿Qué se siente al jugar en el Estadio del Cádiz CF?

- Cuando sales, subes las escaleritas y ves el estadio es un sueño cumplido. Cuando se llena de público es diferente. Es increíble, no hay palabras porque entran cosquillitas. Yo hablo con los veteranos del equipo y te lo confirman.

Raúl Pereira durante el Cádiz - Ceuta esta temporada. ANTONIO VÁZQUEZ

- ¿Venía de pequeño como aficionado?

- No. Yo jugaba en el Loluba, en Algeciras, y estaba allí siempre.

- ¿Y qué dicen ahora su entorno familiar, sus amistades, las personas más cercanas?

- Mi madre y mi mejor amigo vienen a todos los partidos en Cádiz. Cuando termina el encuentro los abrazo y vienen al césped, charlamos... Y después cuando descanso voy a mi casa y todos me preguntan. Es que sientes que todos están pendientes de ti. Tú sientes que no estás solo y te apoyan en todo. Te arropan en las buenas y en las malas.

- ¿Esperaba que el fútbol profesional fuese así?

- Sinceramente sí. Hay mucha presión, intensidad. Se nota una barbaridad, incluso con la Primera RFEF. Hay más espacios, pero te dejan menos tiempo para pensar y los errores se pagan muy caros. En Segunda RFEF puedes fallar y no lo aprovechan los rivales, pero aquí no perdonan.

- ¿Qué objetivo se marca a nivel individual?

- Quiero seguir sumando minutos con el Cádiz CF y espero darlo todo por el equipo. Me gustaría asentarme aquí y ser uno más de la plantilla durante muchas temporadas.

Raúl Pereira durante la entrevista concedida en El Rosal. ANTONIO VÁZQUEZ

- ¿Qué le diría al cadismo?

- Al cadismo le diría que espero que sea el año, que nos sigan apoyando porque lo vamos a dar todo en el rectángulo de juego. Es muy importante que vengan a apoyarnos aquí y fuera de casa. No siempre vamos a ganar, pero que nos apoyen siempre.