Juan Díaz se estrena en el Cádiz CF: el debut soñado de un defensa con madera de líder

Juan Díaz es el futbolista de moda en el Cádiz CF. Más allá de los dos goles de Roger Martí al UCAM Murcia en La Condomina para sellar el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, las miradas también se centran en el joven zaguero sevillano que se estrenó oficialmente con el primer equipo gaditano y además lo hizo marcando el tercer y último gol de la cita. Sin lugar a dudas es el debut soñado por cualquier futbolista.

Nacido el 24 de mayo de 2006 en Sevilla, Juan Díaz Peregrina es un joven futbolista de 19 años que se ha formado en la cantera del Real Betis antes de pasar a El Rosal para continuar con su progresión en las categorías inferiores del Cádiz CF. Un bético de cuna que ha tenido que dar el paso más al sur para no perder la esperanza en sus opciones.

En la cantera verdiblanca terminó su periplo en la temporada 2020/2021. Estaba en categoría cadete, con Joaquín Bornes como entrenador y en un equipo en el que tuvo como compañeros a Pablo García (ahora en el primer equipo verdiblanco) y el jerezano Antoñito Cordero, exjugador del Málaga.

Corazón verdiblanco

Era un central con galones y mando, de los animaban y alentaban a sus compañeros. Un auténtico líder de vestuario que ya dejaba muestras de su calidad, saber estar y tener la cabeza bien amueblada.

Aún recuerdan, y es sólo un ejemplo, cuando hace casi una década Juan Díaz leyó una carta al primer equipo antes de un Real Betis - Sevilla FC (5 de diciembre de 2016). El actual jugador del Cádiz CF fue después el capitán del equipo verdiblanco que jugaba LaLiga Promises en Arona (Tenerife).

Víctor Sánchez del Amo era el entrenador del Real Betis cuando Juan Díaz entró en el vestuario, se puso frente a los jugadores y leyó la carta en presencia de Adán, Ceballos, Rubén Castro y Joaquín, entre otros. Tenía madera de líder. Esa madera que ahora ha demostrado vestido de amarillo sobre el rectángulo de juego.

«Gen bético de Bellavista. Acuérdense de él porque pronto lo verán ocupando ese vestuario», señalaba Toni Doblas en las redes sociales.

"Sintiendo el escudo fuerte" 💚



Ayer @Victor_SDA contó con un gran ayudante en la charla previa al partido 😊👦🗣



TIENES QUE VER ESTE VÍDEO 👏👏 pic.twitter.com/lWh6RBjKHy — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 5, 2016

Rumbo a El Rosal

Hace cuatro años que Juan Díaz recaló en la cantera cadista. Era la temporada 2021/2022, cuando apenas tenía 15 años de edad y fue a formar parte del Balón Cadete en la División de Honor de Andaluza. Entonces el defensa sevillano fue indiscutible en los esquemas de Juan Antonio Román, llegando a disputar 32 encuentros, 31 de ellos desde el inicio. E incluso marcó un gol en un equipo en el que estaban otros canteranos que apuntan maneras como Samu Almagro y Raúl López.

Ese mismo curso tuvo sus minutos con el Cádiz CF Juvenil de la División de Honor. Lo hizo de la mano de Francisco Arias 'Sanchís' y compartiendo vestuario con Nando Almodóvar, Julio Cabrera, Nico Njalla y Javirro, entre otros.

El siguiente ejercicio, ya en edad juvenil, lo disputó en el Balón Juvenil de la Liga Nacional, donde volvió a ser un referente. Más de 2.200 minutos bajo el mando de Juanma Cruz y en un equipo que tenía en sus filas a Pablo Barea, Ale Morata, Raúl López (de nuevo) y Sergio Niza. Jugadores todos ellos que han estado en el punto de mira del primer equipo del Cádiz CF posteriormente para entrenar e incluso disputar algunos amistosos.

Juan Díaz celebra su inmejorable estreno con el Cádiz CF. CÁDIZ CF

Fue el paso previo y natural antes de dar el salto al Cádiz CF Juvenil de la División de Honor a los 17 años de edad en la temporada 2022/2023. Otra vez indiscutible con casi 2.700 minutos de juego y con la máxima confianza de Juanma Cruz. Tal era su rendimiento que llegó a debutar con el Cádiz C de Jesuli Velázquez en la Primera Andaluza con una victoria incontestable en Trebujena (0-2).

Con el tercer equipo del Cádiz CF empezó la siguiente temporada a las órdenes de Jesuli Velázquez en la División de Honor de Andalucía hasta que Juanma Cruz contó con su guerrero en el Cádiz CF Mirandilla, entonces en la Segunda RFEF. Esa temporada era la de la mayoría de edad de Juan Díaz. Mayoría de edad en el carné de identidad, pero también sobre el rectángulo de juego al superar con creces otra vez la barrera de los 2.000 minutos de juega en la temporada. Y todo ello en un curso muy complicado en el que hubo cambio de entrenador (Rubio sustituyó a Juanma Cruz) y el filial del Cádiz CF no pudo evitar su descenso a la Tercera RFEF, categoría en la que ahora milita.

Un equipo en el que el defensa sevillano coincidió con Víctor Aznar y Raúl Pereira, quienes esta temporada han dado el salto definitivo al primer equipo. Y una temporada, la pasada, en la que ya fue llamado a filas por Paco López en un par de ocasiones debido a las ausencias de Iza y Zaldua, aunque sin llegar a debutar.

Llamada a la puerta del primer equipo

Ahora afronta Juan Díaz su segundo año consecutivo en el Cádiz CF Mirandilla, también con Rubio. Ahí es uno de los líderes de un equipo que no sabe lo que es perder. Aunque no queda ahí el asunto porque el hispalense, que ya ha estado en la pretemporada a las órdenes de Gaizka Garitano, ha sido convocado en cinco ocasiones por el técnico vasco, estrenándose a lo grande en la última de ellas. Medio tiempo fue más que suficiente para cuajar un encuentro sobresaliente en la Copa del Rey ante el UCAM Murcia y definir a las mil maravillas tras una dejada de altos quilates de Dawda Camara. Y es que Juan Díaz, además de defender, también ha dejado claro que sabe definir.

Ahora, con Alfred Caicedo (salvo que entre en la convocatoria) e Iza en el dique seco, puede llegar su hora en LaLiga Hypermotion frente al Andorra. Es una alternativa más antes que reubicar de nuevo a Jorge Moreno en una posición que no es la suya. De momento Juan Díaz ya hace pensar a Gaizka Garitano en otra solución. La de un futbolista con galones en sus equipos que ha ido cumpliendo sus etapas con una nota altísima.

Confianza, condiciones y mentalidad tiene para dar el salto. Él ha ido creciendo y asume su papel con modestia y profesionalidad, pasando incluso del centro de la defensa al lateral (175 centímetros de estatura y algo más de 60 kilogramos de peso le hacen ser más lateral que central).

«Todos los defensas tenemos complicado brillar porque no somos los que hacemos los goles ni el fútbol bonito. Somos los que hacemos el fútbol feo», señalaba recientemente en una entrevista concedida a 'Neko Deportes'.

Con la camiseta por dentro y con el sevillista César Azpilicueta como referente, esta joven promesa que no deja a un lado sus estudios de fisioterapia.

Con contrato hasta 2026, el sueño de Juan Díaz no queda tan lejos tras dar el primer paso, aunque queda mantenerse, que a fin de cuentas es lo más difícil. «Al final esto es el sueño que todo niño tiene de pequeño. Qué mejor que debutar y además marcar un gol para ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda». Ya añadía tras su gol al UCAM en los medios oficiales del Cádiz CF: «No me lo creía… Cuando el balón entró no sabía ni qué hacer ni cómo celebrarlo. Estoy súper contento y quiero dar las gracias a mis compañeros y al míster por darme la oportunidad».

🗣️ Juan Díaz: “Esto es el sueño de todo niño, debutar y marcar”



🔗 https://t.co/abLptJWXUd pic.twitter.com/rF5fXqH8oe — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 28, 2025

«A los jugadores de cantera nos gusta que nos den oportunidades. Estoy muy agradecido al míster y creo que he aprovechado bastante bien los minutos», concluía en el que hasta hoy es el mejor día de su vida profesional. Y a buen seguro que no será el último.