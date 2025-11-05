El Test: 10 preguntas para conocer mejor a Raúl Pereira

Hace 20 años el Valladolid visitaba Cádiz. Era un encuentro de Segunda, como el del próximo domingo, con una diferencia importante: el Cádiz CF tenía más cerca el ascenso a Primera si ganaba a los pucelanos. Y el equipo de Víctor Espárrago lo hizo a lo grande: marcando seis goles al equipo pucelano con una actuación estelar de Nenad 'Mortadelo' Mirosavljevic, autor de un 'hat-trick' aquel día.

Era un domingo 15 de mayo de 2005, cinco días después de nacer Raúl Pereira Vargas en Algeciras. Apenas un mes después de aquel Cádiz - Valladolid subía el equipo gaditano a Primera en Chapín. Un recuerdo histórico para el cadismo. Inolvidable.

El paso del tiempo no perdona algunos de los que acababan de llegar entonces al mundo son ahora los protagonistas que visten de amarillo. Esas jóvenes promesas como Raúl Pereira que vienen pisando fuerte para tener un sitio en el equipo amarillo y en el fútbol profesional. Saben que es su momento y no quieren desaprovecharlo.

Desconocido para la mayor parte del público hasta la pasada pretemporada, Raúl Pereira ha subido para quedarse. Aquel niño formado en el Loluba es ahora uno de los referentes de la cantera del Cádiz CF junto a Víctor Aznar, Juan Díaz, Moussa Diakité y De la Rosa. En ellos está el futuro del club gaditano. Y también el presente.

Raúl Pereira durante el Cádiz - Ceuta esta temporada. NACHO FRADE

EL TEST

1. ¿Quién es Raúl Pereira?

R - Raúl Pereira es un niño, un chavalito de La Granja, un barrio muy humilde de Algeciras. Salí del Loluba, el único sitio en el que he jugado antes de llegar al Cádiz CF.

Estaba muy cerca de mi casa, a dos minutos andando. Jugaba en albero hasta cadete de primer año, cuando hice las pruebas con el Sevilla FC y con el Real Betis. Era el año del Covid y el Cádiz CF me fichó sin tener que hacer pruebas. Aquí estoy ahora, cerca de casa y sin pensármelo.

2. ¿Qué hubiese sido de no haber sido futbolista?

R - Me gustan mucho los coches y me gustaría tener una empresa de compra y venta de coches.

3. Un ídolo.

R - Neymar o Messi. De pequeño tenía sus pósters en la habitación.

4. Un entrenador.

R - El que tuve siempre desde pequeño. Como persona y como jugador siempre me ha dado toda la confianza, sobre todo en los malos momentos. Me ha ayudado a ser el futbolista que ahora soy.

5. Un compañero.

R - Ontiveros y Brian Ocampo.

6. Un equipo de la infancia.

R - El FC Barcelona.

7. Un hobby.

R - Jugar a la Play Station.

8. Un Estadio.

R - Carranza.

9. Algún compañero del filial al que ves en el primer equipo del Cádiz CF en un futuro.

R -Juan Díaz. Y no es en un futuro, pues ya está aquí. ¡Quién mejor que él!

10. Mande un mensaje a la afición del Cádiz CF.

R - Lo que más me ha asombrado es la afición. Vamos a Andorra, con un viaje de doce horas, y nos están apoyando. También en Málaga o Granada, donde fueron más de mil personas. Siempre están ahí. Nos apoyan mucho y parece que no, pero es lo que nos levanta.