20 años del ascenso en Chapín: ¿qué queda de aquel Cádiz CF?

Dos décadas han pasado ya desde que el 18 de junio de 2005 celebrara el Cádiz CF su histórico ascenso a Primera en el césped de Chapín. Aquel 0-2 ante el Xerez CD, con goles de Oli y Abraham Paz (este último de penalti), hizo realidad el sueño.

Por aquel entonces, el Cádiz CF cumplía su segunda temporada consecutiva en Segunda tras casi una década en Segunda B. Era la gran reacción después de tiempos muy complicados para un club que sobrevivió y que volvía a dar ese salto a la máxima categoría del balompié nacional. Para ello había que ganar en un derbi en Jerez. Un derbi de esos en los que saltaban chispas.

Aquel 18 de junio de 2005 más de 6.000 cadistas estuvieron presentes en las gradas de Chapín. Oli eliminó con un golazo todos los nervios posibles con un disparo lejano que se convirtió en uno de los tantos más bellos en la historia del Cádiz CF. Un soberbio gol que ponía por delante al cuadro cadista para que Abraham Paz, de penalti en la segunda parte, pusiera la rúbrica. El Cádiz CF volvía a Primera y lo hacía en Chapín. Más difícil todavía.

🔙 #TalDiaComoHoy en 2005, Oli abría en Chapín el camino del ascenso a Primera División con este misil teledirigido al fondo de la red.



💛 ¡Un gol para la historia!

Recuerdos de una etapa

«Lo primero que se me viene a la memoria es como a todos. Esa imagen mía se me ha quedado en la retina porque representa mucho y se me ha quedado grabada para siempre porque simboliza el abrazo de todos, el cumplir un sueño», recordaba Oliverio Álvarez 'Oli', protagonista aquel día.

«Ese chispazo del fotógrafo recoge a la perfección lo que se vivió ese día. Mis compañeros detrás y la curva y el fondo de Chapín llenos de cadistas. Fue increíble», señalaba el autor del gol que abrió las puertas de Primera aquel 18 de junio de 2005.

«Aquel día lo pasé muy tranquilo. Víctor Espárrago nos dio la noche anterior libre y no nos concentramos porque prefirió que la pasáramos tranquilos en casa con nuestras familias. Y eso hice. El día del partido me fui a desayunar con mi padre, que vino con mi familia al partido ese fin de semana. Y lo hicimos en una cafetería de El Puerto donde yo solía desayunar. A las cuatro ya me fui al Carranza, donde nos habían citado para irnos a Chapín porque el partido creo que fue a las siete. Todo fue muy tranquilo», memorizaba el propio Oli.

Oli celebra su gol en Chapín hace 20 años. L. V.

Subiendo a Primera en Chapín se ponía el lazo a un proyecto que arrancó con Jose González en el banquillo y que firmaba Víctor Espárrago tres temporadas más tarde. «Se adelantó el proceso», tal y como dijo el propio entrenador uruguayo aquella gloriosa tarde en Jerez de la Frontera.

¿Y ahora qué?

Ahora el Cádiz CF vuelve a estar en Segunda. En estas dos décadas ha vuelto a pisar Primera tras una última etapa que duró cuatro temporadas consecutivas (2020/2024) en su segundo mejor ciclo de la historia, pero también ha pasado por la extinta Segunda B.

El curso que se avecina, con Suso como estandarte y emblema, el Cádiz CF competirá en la categoría de plata por segundo año consecutivo. La situación en torno al equipo no es la misma que hace 20 años, pues aquella ilusión de entonces no se percibe ahora. Si algo puede empezar a cambiarlo es el rendimiento del equipo sobre el rectángulo de juego. Eso y algunas cosas más.