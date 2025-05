Dos partidos y dos venganzas por cobrarse

El Cádiz CF no se juega más que la dignidad en estas dos últimas jornadas de Liga y ante dos rivales que sí se están jugando subir a Primera, una categoría que se le hizo enorme el pasado año a los futbolistas amarillos que no han sabido caer de pie en Segunda pese a haber demostrado con solvencia que no eran futbolistas para estar en la elite.

Las cosas en Cádiz venían torcidas desde justo antes de empezar la temporada y en mitad de un clima insoportable entre la afición y la directiva. «Ambiente de autodestrucción», así lo definió el escenario que vivió en su debut oficial Paco López como entrenador en Carranza en la jornada inaugural ante el Zaragoza, que venció 0-4 provocando la primera de las muchas pitadas al equipo que se han escuchado este curso en el feudo gaditano.

El panorama pareció enderezarse con Garitano hasta que se pinchó el globo y todo llevó de nuevo a la mediocridad. A tanto ha llegado la apatía que despierta este equipo que el broche de oro se puso -o aún puede ser peor- el pasado domingo en Ferrol cayendo ante un equipo ya descendido y que ofreció en el campo las mismas ganas que pusieron los amarillos, es decir, ningunas o muy pocas.

Por delante tiene el Cádiz CF dos últimos trámites que deberá resolver de la manera más profesional posible y no como cerró la temporada pasada en Almería, donde encajó en el segundo tiempo seis goles, seis ante otro equipo también descendido y que, ahora, lucha por regresar a la máxima categoría.

El primero de los dos rivales se presenta este domingo en Carranza. Se trata de la SD Huesca, un equipo que el 13 de junio de 2010 mandaba prácticamente a Segunda B al Cádiz CF de los Enrique, Tristán, Ogbeche, Cristian, Carlos Caballero, Fleurquin y compañía dirigidos por Víctor Espárrago, que a mitad de temporada relevó en el banquillo al navarro Javi Gracia. Aquella soleada tarde en El Alcoraz comenzó de la mejor manera posible para los cadistas, que se adelantaron en el marcador con un gol de Enrique a pase de Tristán, que fue cambiado en la segunda parte por Espárrago para alivió oscense, que remontaría el encuentro con un jugador menos incluso. El desastre no pudo ser peor y el gaditano Antonio Calderón, entrenador del Huesca, hizo más sangre al celebrar por todo lo alto una victoria que todavía no le daba la salvación puesto que en la última jornada visitaba Balaídos para medirse a un Celta que no se jugaba nada y no pudo muy difícil las cosas para que el cuadro azulgrana consiguiera los tres puntos. Por su lado, esa derrota en el Alto Aragón del conjunto amarillo le ponía en manos de terceros en una jornada final decidida ya de antemano puesto que ganaron todos los equipos que necesitaban ganar. También el Cádiz CF, que goleó en casa 5-2 al Numancia, pero no le sirvió.

El Alcoraz vivió una fiesta en mitad del entierro cadista. l. v.

Más reciente en el tiempo aparece el que será el equipo con el que cerrará la temporada el Cádiz CF, que volverá años después a un estadio que iba dejándose muy buenos recuerdos de no ser por el desafortunado encuentro de vuelta en Carranza que Vizcaíno quiso convertir en una fiesta de manera equivocada. En efecto, la cosa se puso a pedir de boca aquella tarde del 24 de mayo de 2015, con el gol inicial de Jona a pase de Fran Machado que ponía al descanso al Cádiz CF por delante generando un entusiasmo en la hinchada desplazada que se avivó cuando la megafonía del Tartiere puso a sonar 'La gran noche' de Raphael, originado el lógico cachondeo de los cadistas en uno de los fondos del estadio carbayón. Sin embargo, la suerte se fue yendo al garete después de que el polémico Cervero empatase el encuentro y dejase todo para jugarse en Carranza, el 31 de mayo de 2015, día en el que Claudio Barragán se equivocaba de planteamiento y cambiaba el 4-2-3-1 con el que ese Cádiz CF jugaba mejor con tal de que jugase en los partidos de casa Airam Cabrera para desdibujar el sistema a un 4-4-2 donde apenas había fútbol. Todo pintaba mal desde el inicio en el que el dúo gaditano de artitas Andy y Lucas cantaba sobre el césped el himno del centenario creado por ellos mismos. Los mismos cantantes, en una tertulia semanal previa al encuentro, ya dijeron que eso podía traer mal fario, pero el presidente cadista fue 'palante' con su proposición y forzo el show. También ocurrió algo peor gusto. Para calentar el ambiente, el club cadista hizo sonar la canción de Raphael que tan buenos recuerdos dejó en Oviedo en la hinchada cadista pero que no era más que un recochineo en toda regla hacia el rival. Y ya saben que el karma de vez en cuando actúa. Y vaya si actuó porque el Cádiz CF se mostró incapaz de marcar un solo gol y el Oviedo ganaba el encuentro tras un saque de esquina mal defendido. Así quedaba derribada la primera opción de ascender por la vía rápida -tanto Oviedo como Cádiz CF fueron líderes de sus respectivos grupos de Segunda B- y se iba a una segunda fase en la que se eliminó -con ayuda arbitral- al Hércules para sucumbir ante el Bilbao Athletic tras un partido de ida en San Mamés de vergüenza.

El Cádiz CF no pudo ascender ese año por culpa del Oviedo. francis j.

Huesca y Oviedo reaparecen en el horizonte y en las manos del Cádiz CF están cobrarse dos facturas que se podrán ejecutar en los escenarios distintos puesto que el Huesca no jugará en El Alcoraz donde hizo descender al conjunto amarillo y el Tartiere no será el lugar donde se juegue un encuentro en el que los azules podrían subir a Primera en el caso de que Elche o Levante tropiecen.

