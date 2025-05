La última jornada de una interminable temporada para el Cádiz CF ya tiene fecha... por ahora

El Cádiz CF ya sabe cuándo pondrá fin a una temporada interminable. Será el domingo 1 de junio a las 18.30 horas en el Nuevo Estadio Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. Es decir, justo una semana después que el Cádiz - Huesca, cita que tendrá lugar este próximo domingo a las 18.30 horas en tierras gaditanas.

Con una salvedad, todos los horarios de los encuentros pueden ser modificados según los resultados de la penúltima jornada. E incluso podrían modificarse los encuentros en función de los objetivos: ascenso directo, 'play off' de ascenso y descenso.

Si la penúltima jornada ante la escuadra altoaragonesa será con un horario unificado, lo mismo sucederá una semana después en la última jornada frente al equipo asturiano. Y es que el Cádiz CF, que ya está matemáticamente salvado pero sin opciones de 'play off' de ascenso, mide sus fuerzas ante dos equipos que si tienen mucho en juego.

Por una parte, el Huesca, que cuenta con 61 puntos, todavía tiene algunas opciones de jugar el próximo 'play off' de ascenso a Primera. Los hombres de Antonio Hidalgo, octavos clasificados en estos momentos, están a cuatro puntos del Almería, sexto clasificado, cuando todavía tienen seis puntos en juego los aspirantes.

Un difícil reto para el Huesca, que además tiene por delante en la clasificación al Granada con 62 puntos. Ahora bien, los oscenses vienen de remontar 'in extremis' al Elche, segundo clasificado de LaLiga Hypermotion, en El Alcoraz.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 41 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/9EFi5DqLSf pic.twitter.com/RiiTRw8AtP — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) May 18, 2025

Opciones de éxito

Y si el Huesca se juega acceder a la zona de 'play off' de ascenso, el Real Oviedo podría jugarse el ascenso directo frente al Cádiz CF. Los ovetenses ya tienen una plaza de 'play off' de ascenso asegurada, pero no han dicho adiós todavía al ascenso directo.

Cuartos clasificados con 69 puntos, los carbayones todavía pueden aspirar a las primeras plazas porque Levante (73 puntos), Elche y Mirandés (71 puntos) no han sellado su ascenso a la máxima categoría del balompié nacional.

Antes de recibir al Cádiz CF, el Real Oviedo visitará en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion al descendido Tenerife de Álvaro Cervera en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El Huesca, por su parte, recibirá en la última jornada al Eldense en El Alcoraz después de visitar La Tacita de Plata.

Los horarios de las dos últimas jornadas

A fin de cuentas, la penúltima jornada será la siguiente: Cádiz - Huesca, Burgos - Levante, Elche - Málaga, Eldense - Racing de Santander, Mirandés - Almería, Sporting - Cartagena, Granada - Castellón, Eibar - Córdoba, Zaragoza - Deportivo y Tenerife - Real Oviedo. Todos con horario unificado el próximo domingo a las 18.30 horas. Nada más que el Albacete - Racing de Ferrol, un encuentro sin nada en juego, se disputará un día antes a la misma hora.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 42 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/NDK9Gv5mhl pic.twitter.com/0CtwXQbw3a — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) May 20, 2025

En cuanto a la última jornada, salvo el Málaga - Burgos (sábado 31 de mayo a las 18.30 horas) y el Córdoba - Albacete (domingo 1 de junio a las 21.00 horas), citas en las que no hay nada en juego, todos los demás encuentros tendrán un horario unificado el domingo 1 de junio a las 18.30 horas. Serán los siguientes encuentros: Almería - Tenerife, Cartagena - Mirandés, Castellón - Zaragoza, Deportivo - Elche, Racing de Ferrol - Sporting, Levante - Eibar, Huesca - Eldense, Racing de Santander - Granada y Real Oviedo - Cádiz.

El Cádiz CF, sin nada en juego, será juez en ambas citas ante el Huesca (en casa) y el Real Oviedo (a domicilio). Y puede haber muchísimo en juego. Tanto que incluso el equipo carbayón podría volver a festejar un ascenso con el Cádiz CF como adversario sobre el rectángulo de juego.