Álvaro Cervera clama contra los árbitros: «No me merecen ningún respeto»

El Tenerife ya es matemáticamente equipo de Primera RFEF. El descenso ya se consumó y el equipo tinerfeño acudió este sábado al terreno del Cartagena, colista de la categoría y equipo también descendido, jugándose nada más que el honor.

Los tinerfeños perdieron 1-0 ante el 'farolillo rojo' tras un gol de Álex Millán al filo del intermedio.

Álvaro Cervera no ha podido salvar al Tenerife en su vuelta al Heliodoro Rodríguez López, aunque la reacción del equipo insular ha sido más que evidente. Al final el ex entrenador del Cádiz CF no ha podido evitar la tragedia, pero continuará el próximo ejercicio con los 'chicharreros' en la tercera categoría del balompié nacional.

Pero más allá del descenso, Álvaro Cervera está muy molesto con las actuaciones arbitrales. Y es que el Tenerife ha sido perjudicado en varias acciones determinantes esta temporada. En las islas apuntan a los encuentros ante Elche, Málaga, Racing de Santander, Cádiz CF y Burgos, además del último frente al colista Cartagena, que es la gota que colma el vaso. Una situación que ha encendido aún más a un entrenador que nunca ha terminado de tener una gran relación con el estamento arbitral.

Sin ir más lejos, Álvaro Cervera no se mordió la lengua para expresar su punto de vista sobre De Burgos Bengoetxea tras la previa de la final de la Copa del Rey en Sevilla entre Barça y Real Madrid hace algo menos de un mes.

🤬 Álvaro Cervera, indignado con los últimos arbitrajes al #Tenerife, mostró su indignación con el estamento arbitral en rueda de prensa 🗣️



😤 Por fin alguien habló claro de la prepotencia de los árbitros hacia jugadores, técnicos, etc.



pic.twitter.com/mqDGfSkqB8 — Fútbol de Tribuna (@FutbolTribunaHQ) May 18, 2025

López Toca, de VAR en VAR

Esta vez, y aunque ya nada relevante había en juego, el Tenerife se fue molesto con una injusta expulsión de Landázuri y un gol anulado al futbolista portuense Luismi Cruz. Moreno Aragón estaba en el césped, con López Toca a los mandos del VAR. Precisamente, el árbitro cántabro tendrá las mismas funciones este domingo en la cita de A Malata entre el Racing de Ferrol y el Cádiz CF, otros dos equipos sin aspiraciones a estas alturas de la temporada liguera.

La rajada de Álvaro Cervera fue monumental: «Estoy aburrido de esta gente, totalmente aburrido. No molesta que alguien se equivoque, es la prepotencia con la que andan».

«De verdad que a mí no me merecen ningún respeto, ninguno, ni deportiva ni personalmente. El mismo (respeto) que tienen ellos por mí».