Álvaro Cervera no se muerde la lengua: el mensaje a De Burgos Bengoetxea

Álvaro Cervera siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa, más allá del efecto que puedan tener sus palabras. El ex entrenador del Cádiz CF, y actual técnico, suele salirse del guion y pocas veces se muerde la lengua. Su valentía está fuera de toda duda en un mundo cada vez más políticamente correcto. Y eso es de agradecer.

El entrenador del Tenerife, que empataba en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Eibar (1-1), aseguró estar molesto por algunas cosas que suceden: «No debe haber una voz discordante de un club, un entrenador o un jugador. Creo que hay que sentarse y que esto vaya mejor de lo que va».

Y fue entonces, en una clara demostración de hablar sin tapujos, cuando recordó la actitud del árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea en la previa de la final de la Copa del Rey que Barça y Real Madrid disputaron el pasado sábado en Sevilla. «Yo también tengo hijos y cuando me echan de un equipo por perder,también lloran cuando me ven llegar a casa. Mis jugadores tienen hijos y también lloran cuando les ven llegar a casa cuando pierden. A ver si lloran sólo los de uno y los de otros no, ¿entiendes?», apostilló.

Al mismo tiempo no dudó en enviar un mensaje a navegantes: «Yo elegí esta profesión y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. Si tú eliges una profesión que quieras, pues conlleva todos estos riesgos. Y ya está».

La hostia de Cervera al colectivo arbitral, contestando a las palabras de De Burgos Bengoetxea. https://t.co/Qvq1uc67Ha — Riano (@Rianin1) April 27, 2025

Cervera reclama un criterio único

Perjudicado esta temporada su equipo en varios momentos, Álvaro Cervera destacó: «Lo que veo últimamente me parece una cosa... No me gusta hablar de este tema. Nosotros (el Tenerife CD) hemos estado equivocados durante mucho tiempo esta temporada y lo estamos pagando. Creo que hay una equivocación de base ahí y hay que arreglarlo, más allá de un gol anulado. Hay que arreglar por qué un Var sí y el otro no se ve. ¿Por qué el 98 por ciento de cuando te llama el VAR, la decisión del VAR, que la ven en la televisión, es la que se lleva a cabo? Menos dos casos en toda LaLiga, que han sido nuestros en Santander y otro que no me acuerdo, no se cambia».

En este sentido, el ex entrenador del Cádiz CF concluyó: «Pido un criterio único: que cuando se equivoquen sea para todos igual y que cuando acierten sea para todos igual».

Álvaro Cervera en estado puro. Sin más. Una vez más.