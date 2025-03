Cervera: «Ha sido un partido especial, pero no una victoria especial porque no estaba en mi afán ganarle al Cádiz»

Era un partido especial para él y lo dijo días antes. Además, pudo acabar disfrutándolo con ese gol al final de Enric Gallego que celebró con muchísima intensidad y ante la presencia de Salvador Chirino, delegado del Cádiz CF que contempló la alegría del que lo fue todo en el conjunto amarillo desde primera línea de banquillo.

Los medios locales no quisieron dejar pasar la oportunidad de preguntar a Álvaro Cervera por lo que ha sentido este domingo midiéndose al Cádiz. «Ha sido un partido especial, pero no ha sido una victoria especial porque no estaba en mi afán ganarle a este equipo por mi pasado«. Y añadió que «le deseo lo mejor» al Cádiz CF.

«Pasé mucho tiempo allí. Estuve mucho tiempo muy bien a nivel personal y deportivo, tengo grandes amigos en la ciudad y al equipo», siguió contando. Los cadistas desplazados se acordaron de él y este devolvió el gesto. «Le agradezco a la gente públicamente el cariño que me han mostrado en el estadio»

Y terminó diciendo que «ojalá nos podamos ver más adelante. Eso quiere decir que volveremos a donde tenemos que estar».

