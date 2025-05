De picnic por Galicia (Previa)

Si está ya 'complicao' ponerse a ver a este aburrido Cádiz, que te lo pongan a las dos de la tarde de un domingo y con este buen tiempo que ya empieza a acariciar, pues la cosa se complica. Eso sí, puestos a sacar lo positivo de las cosas, lo mejor que podrían hacer los hombres de Garitano para disfrutar del trámite que tienen en Ferrol es sacar una bonita cesta de mimbre, tirar sobre la hierba de A Malata un mantelito a cuadros de lo más cuqui, calzarse unas chanclas y sentarse a comer mientras meditan la temporadita que les ha hecho pasar su presidente, que por supuesto, deberá pagar el ágape para terminar de seguir mimándolos.

Al picnic, qué menos, no estaría de más que se apuntase también el anfitrión, un Racing de Ferrol que desde hace dos o tres semanas ya es oficialmente un equipo descendido y que lleva sin jugarse nada (aunque no lo hayan dicho en alto) desde el pasado mes de enero, como el Cartagena y casi que el Tenerife de no ser por Cervera, que estimuló a un equipo que no era tan malo como lo fue con Pepe Mel. El artífice de los dos últimos ascensos ha hecho lo mismo con su sucesor que Garitano en Cádiz con el suyo..., retratarlo.

Esto del campeonato liguero sigue y no acaba para desgracia del cadismo, que ya no sabe si comprarse pipas o pistachos para ver los partidos de su equipo; quizás tragarse una cáscara de los segundos sea más peligroso que de las primeras y dado el sopor que produce el equipo amarillo lo suyo sería no perder la vida atragantado entre tanto aburrimiento.

La pereza que despierta este Cádiz es tan terrible que solo pensar que se tienen por delante dos horas delante del televisor un domingo a las dos de la tarde, en pleno mes de mayo, es lo más parecido a una flagelación consentida. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor y hasta se agradece para hacer sitios en todos lados.

Solo las matemáticas se niegan, en un 0,004%, a darle el certificado de permanencia a un Cádiz que la semana pasada se dio una pequeña alegría, tremenda y exagerada exteriorizada en los jugadores, al remontar en el descuento a un Almería que sufrió dos expulsiones ante un equipo que fue incapaz de mostrarse superior ante un rival herido. Se ganó y se ató la permanencia que llevaba anudándola un tiempo el Eldense. Porque solo por la incapacidad de los cuatro equipos que se van a Primera RFEF este Cádiz no lo ha pasado mucho peor a nivel clasificatorio.

El Cádiz vuelve a A Malata, un campo donde empezó todo y donde todo debe acabar. que si bien aquel 29 de mayo de 2016 presentaba un aspecto de guerra entre dos rivales que llegaban con el cuchillo en la boca, nueve años después ese campo de batalla se ha convertido en un placentero parque para marcarse un picnic entre dos equipitos que no vean la temporadita que han dado a sus respectivas parroquia.

Y bueno, pues de la pachanga, ¿qué decir?. Pues que se espera, entre bocado y bocado, sorbios de champán y alguna que otra carrerita, a once de verde contra once de amarillo y así seguirá siendo hasta que uno de los veintidós se equivoque o el árbitro quiera interpretar el fútbol que nunca ha jugado y se equivoque.

